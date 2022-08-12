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Eskişehir yerel haberleri... Tepebaşı'nda Çocuklara Resim Kursu Düzenleniyor

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Eskişehir yerel haberi: Tepebaşı Belediyesi Fevzi Çakmak Belde Evi’nde düzenlenen resim kursunda çocuklar, yeteneklerini geliştirirken keyifli bir ortamda sosyalleşmenin tadını çıkarıyor.

Tepebaşı Belediyesi Fevzi Çakmak Belde Evi'nde düzenlenen resim kursunda çocuklar, yeteneklerini geliştirirken keyifli bir ortamda sosyalleşmenin tadını çıkarıyor.

Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği kurslar ile kent sakini çocuklar için faydalı etkinlikler sunmaya devam ediyor. Fevzi Çakmak Belde Evi'nde düzenlenen resim kursu da çocukların ilgisi ile devam ediyor. 7-14 yaş arası 30 çocuk, sulu boya, pastel boya, kalem boya gibi temel resim tekniklerini öğreniyor. Belde Evleri'nde düzenlenen kurslar sayesinde, kendilerini geliştirmekten ve sosyalleşmekten memnun olduğunu belirten çocuklar ve aileleri, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a da teşekkürlerini iletti.

Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği etkinlikler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattına ulaşabiliyor.

ANKA / Yerel

Fevzi Çakmak Tepebaşı Yerel Haberler

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