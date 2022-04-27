Çocuklar caminin konuğu oldular

MANYAS, BALIKESİR (İHA) - Diyanet Manyas Şubesi 4-6 yaş gurubu Kuran Kursu öğrencileri Çarşı camisin ziyaret ettiler.

Kur'an kursu öğretmenleri Öznur Balabant ile birlikte merkez çarşı camisine giden 4-6 yaş gurubu çocuklar caminin içerisinde oyunlar oynarken, caminin bölümleri olan mihrap, minber, vaaz kürsüsünün de tanıtımları yapıldı. Manyas Müftüsü Abdullah Bostan, çocuklarımızın bizim göz aydınlıklarımız olduğunu, onları en iyi şekilde yetiştirmenin de ailelerinin ve kendilerinin bir görevi olduğunu belirterek, camilerin içinden çocuk seslerinin eksik olmamasını diledi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel