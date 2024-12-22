Üye Girişi
Haberler
Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü! 4 kişi hayatını kaybetti
4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son anları
Asgari ücrette 4. toplantı salı veya çarşamba günü yapılacak
Tarih netleşti, hükümetin adımı milyonların kaderini belirleyecek
Bakan Güler: PKK/YPG terör örgütünün bir an önce tasfiye edilmesi önceliğimizdir
Suriye sınırında kritik zirve! Masadan çıkan mesaj çok net

Çinli Firma Türkiye'ye 25 Milyon Dolar Yatırım Yapacak

Çinli Firma Türkiye'ye 25 Milyon Dolar Yatırım Yapacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çinli Zhejiyang Yongheng HouseHold firması, Türkiye'de termos üretimi için 25 milyon dolarlık yatırım kararı aldığını açıkladı. Yeni tesis, Türkiye'yi dünya pazarındaki en kuvvetli tedarikçilerden biri haline getirmeyi hedefliyor.

Çinli firmaların Türkiye'ye olan ilgisi artarak devam ediyor. Çinliler, ABD ve Avrupa pazarına daha rahat ulaşabilmek izin Türkiye'de yatırım yapıyor.

ABD pazarın hedef seçen ve Çin'de termos üretimi yapan Zhejiyang Yongheng HouseHold firması da Türkiye'de yatırım yapma kararı aldı. Çinlilerle ortak olarak yatırım kararı alan Termomug Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, "25 milyon dolara mal olacak yatırımı Türkiye'ye kazandırdığımız için çok mutluyuz. Mevcut kapasitemizi dört katına çıkartarak Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerinde mega müşterileri hedefliyoruz. 45 ülkeye mal gönderiyoruz. Çin ile rekabet ederek değil, güç birliği yaparak daha başarılı olacağımızı gördük ve ortaklık yatırım tekliflerini kabul ettik. Bu ortaklıkla termos ürün gamında Türkiye'yi dünya pazarındaki en kuvvetli tedarikçilerden biri haline getireceğimize inanıyoruz" dedi.

Kısa bir sürede Türkiye'nin termos tüketiminin neredeyse tamamını karşılayacak kapasiteye geldiklerini belirten Yılmaz, "Gelinen noktada yurt içinde yıllık yaklaşık 15 milyon dolarlık bir ithalatı ikame ettik. Bunun yanında Hindistan'dan Güney Amerika'ya, Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden Afrika ve Avrupa'ya toplam 45 ülkeye mal satıyoruz. Türkiye'de faaliyet gösteren tüm havayolu şirketlerinin uçaklarında ikram için kullanılan termosları üretiyoruz. Bireysel kullanımdan ev kullanım termoslarına, 300 ml'den 5 litreye kadar çeşitli ebat ve modellerde geniş bir ürün yelpazemiz var. Günden güne yükselen 'Made in Türkiye' algısı ve alıcıların Çin harici alternatif üretici arayışı, bizi ön plana çıkardı. Bu sebeple 2022 yılında yıllık üretim kapasitemizi tam 4 katına çıkaracak yeni tesisimizi kurmaya başladık. Yeni kapasitemiz Türkiye'deki tüketimin çok üzerinde olacak ve bizim yeni pazarlara erişmemizi sağlayacak. Özellikle Amerika pazarına hitap eden Çinliler, Amerika - Çin arasında devam eden ticari çekişmelerden dolayı oradaki varlıklarını koruyabilmek için Çin dışında yatırım yapmaya yöneldiler. Çin ile rekabet ederek değil, güç birliği yaparak daha başarılı olacağımızı gördük. Yeni tesisimizde 2025 yılı Mayıs ayında üretime başlamayı planlıyoruz. Bizim bölgesel gücümüz ve Çin'in de know-how'ını birleştirerek kısa sürede Türkiye'yi dünya pazarındaki en kuvvetli tedarikçilerden biri haline getireceğimize inanıyoruz. Dünya, Çin dışında üretici arıyor ve ihracat pazarından da güçlü ve yüksek talepler alıyoruz. Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerinde Çin dışı alternatif arayışındaki mega müşterileri hedefliyoruz. Yeni tesis endüstri 4.0 ilkeleriyle tasarlandı ve robotik sistemler ile otonom üretim süreçleriyle donatılacak. Sürdürülebilirlik alanında da ciddi çalışmaları var. Elektrik tüketiminin yüzde 70'ini güneşten elde ediyoruz" dedi.

Çinli firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Zhou Yichao da, daha önce yatırım için Tayvan ve Vietnam'a da baktıklarını ancak, Türkiye'yi tercih ettiklerini ve bu yeni yatırımdan dolayı büyük bir heyecan duyduklarını ifade etti. Yichao, Türkiye'nin konumu, lojistik, maliyet ve gümrük avantajlarının da yatırım kararlarında etkili olduğunu belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bu markalara dikkat! Vatandaşa domuz eti yedirdiler
img

Saldırganın hesabında Türkiye'yi de hedef alan paylaşım
img

SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem görüntüleri gündem olmuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
ABD ülkenin başkentine bomba yağdırdı
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede
Bu adımlar ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını artıracak
AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek
AK Parti en düşük emekli maaşı için rakam verdi
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem görüntüleri gündem olmuştu
TFF'den Fenerbahçe'ye skandal yanıt
TFF'den Fenerbahçe'ye skandal yanıt

Son Dakika Haberleri

Gaziantep FK - Antalyaspor maçı CANLI, HD izleme linki! GAZİANTEP FK ANTALYASPOR maçı şifresiz izle Bein Sports CANLI izle! BEIN SPORTS 1-2-3 şifresiz, donmadan izleme linki KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI İZLE! Kayserispor Galatasaray maçı CANLI, HD şifresiz izleme linki MASTERCHEF 6. CEKETİ ONUR MU, ŞİRİN Mİ ALDI? MasterChef 6. ceketin sahibi kim oldu? Okullar tatil mi? 23 Aralık hangi illerde okullar tatil? Keçiörengücü - Fatih Karagümrük maçı CANLI, HD izle! TFF 1. Lig KEÇİÖRENGÜCÜ KARAGÜMRÜK maçı izle 22 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT 1, TV8 neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 22 Aralık Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MUĞLA'DA NE OLDU? Muğla'da hastaneye helikopter nasıl çarptı? Google Doodle ile Maanfasen Sürprizi maanfasen Doodle Ekranına Taşındı
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.