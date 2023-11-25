Çıldır'da öğretmenler günü etkinliği

24 Kasım Öğretmen Günü münasebetiyle Çıldır'da bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Çıldır Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk bırakıldı.

Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çelenk sunma törenine Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Çelenk sunma töreninin ardından Baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehit ve ebediyete intikal etmiş öğretmenler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek İlçe öğrencileri adına büyük bir gayret gösteren eğitim-öğretim camiasının idareci ve öğretmenleriyle yemekte bir araya geldi.

İlçede görev yapan öğretmenler ve emekli öğretmenlere teşekkür ederek konuşmaya başlayan Kaymakam İpek, öğretmenlik mesleğinin ne kadar kutsal olduğunu ifade etti.

Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek'in yanı sıra, Çıldır Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız ve ilçe protokolünden bazı kurum amirleri yemekte hazır bulundular. - ARDAHAN