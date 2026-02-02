CHP Yozgat İl Başkanı Yaşar: "Yozgat'ta 180 Köyümüzde İmam Eksikliğimiz Var"

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Yozgat'ta 180 köyde imam bulunamadığını belirterek, "Yurttaşlarımız ibadetlerini yapacaklar ama birçok köyde imam yok" dedi.

Yaşar, partisinin yeni hizmet binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda CHP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Güven ve Kadın Kolları İl Başkanı Sevkan Gürkan da hazır bulundu.

Yeni binanın mülkiyetinin partiye ait olduğunu aktaran Yaşar, "Yozgatımızın sorunları, gelişmesi, kalkınması için ana muhalefet partisi sorumluluğu içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim derdimiz kimseyi ötekileştirmek, kimseyle polemiğe girmek değil. Bizim derdimiz ilimizin, ülkemizin sorunlarını gündeme taşıyıp hem sorumluluğumuzu yerine getirip hem de ilimize, ülkemize katkıda bulunmak" dedi.

Yaşar, partili partisiz her kesimden insanlara partinin kapısının açık olduğunu bildirdi.

"Son günlerde birtakım milletvekillerinin emeklilerin, yurttaşların aklıyla adeta alay ettiklerini" ifade eden Yaşar, "Bbir milletvekilinin çıkıp '450 bin lira, 500 bin lira maaşımla geçinemiyorum' deyip, basın mensuplarına 'Size vereyim bu maaşı, benim harcamalarımı siz yapın' demesi gibi, yine bir milletvekilinin parti değiştirerek ne söylediğini bilmeden 'Yunan mı gelsin, İngiliz mi gelsin, 20 bin liranın üstünde tepiniyorsunuz' gibi dilim varmıyor, bu kadar seviyesiz bir üslup, seviyesiz bir yaklaşımla gündem meşgul ediliyor" şeklinde konuştu.

"Yozgat'ta 180'e yakın köyümüzde imam yok"

Yaşar, Yozgat'ta yaklaşan Ramazan ayı öncesinde camilerde imam eksiğinin olduğunu öne sürerek şöyle konuştu:

"Ramazan ayı kutsal aydır. İnsanların manevi olarak en çok ihtiyaç duyduğu, en çok manevi duygularının yükseldiği bir aya hep birlikte giriyoruz. Yozgat'ta 180'e yakın köyümüzde imam yok. Yurttaşlarımız teravih namazı kılacak. Yurttaşlarımız ibadetlerini yapacaklar ama birçok köyde imam yok. Sadece Yozgat'a has değil, Türkiye genelinde böyle bir şey var ama bizim önceliğimiz, bizim derdimiz Yozgat. Dolayısıyla böyle bir sorunumuz var. Yozgat'ta 180 köyümüzde imam eksikliğimiz var. Bir an önce buradan Sayın Müftülüğümüz başta olmak üzere, Sayın Valiliğimize ve ilgililere, özellikle de ülkeyi yöneten AK Parti iktidarına çağrıda bulunuyoruz. Eğer CHP iktidar olsa da camilerde imam olmasaydı ne derlerdi acaba? Dolayısıyla bu işin şakası yok. Bu işin siyaseti yok. Bizim ilimizin şu anda en öncelikli sorunlardan birisidir."

"Çiftçi tarlasını ekmekten vazgeçmiş"

Çiftçilerin sıkıntıda olduğunu söyleyen Yaşar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifi gibi çiftçinin kuruluşları kredi verirken 'SGK'ya olan borcunu öde, Maliye'ye olan borcunu öde' gibi zorluklarla çiftçilerimiz adeta yalnız bırakılmışlardır. Mazotun litresi 60 liraya gelmiş. Çiftçi mazot alamıyor. Çiftçi tarlasını ekmekten vazgeçmiş. Hayvancı hayvanını bakmaktan, yemini almaktan, onun masrafını karşılamaktan aciz duruma düşürülmüş. Bir de çiftçinin bankası çiftçinin kuruluşları eliyle adeta çiftçiye zulmediliyor. Çiftçi zaten kıt kanaat ürettiği üretiminden tamamen vazgeçirilmek isteniyor. Konya'dan, Sivas'tan sonra İç Anadolu'da 3. sıradaki tahıl ambarı olan Yozgat adeta bugün tarladan, topraktan, üretimden vazgeçmiş durumda. Böyle giderse önümüzdeki yıl çiftçimiz daha da çok tarlasını, toprağını terk edecek ve bu sadece çiftçiye değil, tüketiciye ve ülkemize çok büyük sıkıntılar yaşatacak. Geldiğimiz noktada görüyoruz; çiftçide nohudun kilosu, mercimeğin kilosu 35 lira. Markette manavda 125 lira, 150 lira. Meyve sebze fiyatları ortada. Bizim yaşlımız, bizim emeklimiz, bizim çalışanımız markete manava giremez durumda. Çalışanımız, işsizimiz, gençlerimiz hayal kuramıyor. Gençlerimiz geleceğinden endişe ediyor. Yaşlılarımız geldiği noktada hayatının son günlerini rahat edeceği yerde yaşlılarımız torunlarından kaçıyor, çocuklarından uzaklaşıyor, evinin eksiğini alamaz duruma getirilmiş."

"Yozgat'ın PTT'si gidiyor"

Yaşar, Yozgat'ta bütün kurumların, kuruluşların teker teker kapatıldığını söyledi. "Yozgat'ta 450 kişilik istihdam sağlanacak" denilen çağrı merkezinin büyük sevinçle açıldığını ancak Erzincan'a taşındığını anlatan Yaşar, şöyle devam etti:

"Bu sefer de PTT Bölge Müdürlüğü Yozgat'tan kaldırılıyor. Bu demektir ki, 50 tane, 100 tane çalışan Yozgat'tan gidecektir. Malatya'da da bölge müdürlüğü kapatılıyordu. CHP Malatya Milletvekilimiz Sayın Veli Ağbaba Meclis'te öyle bir çıkış yaptı, öyle bir mücadele etti ki iktidar geri adım atıp Malatya PTT Bölge Müdürlüğünü orada bırakmak zorunda kaldı. Ama bizim milletvekillerimize bakıyoruz; her gün gazetelerde demeçler veriyorlar, 'Yozgat'a şu müjde var, bu müjde var'. ya iyi güzel de arkadaş neredesiniz? Yozgat'ın çiftçisi bu durumda. Yozgat'ın camilerinin imamı bu durumda. Yozgat'ın PTT'si gidiyor. Ne yapıyorsunuz? Laf yetiştiriyorsunuz. Siyasi şov yapıyorsunuz ama icraata gelince Yozgat'ta gözle görülür, elle tutulur bir şeyi yapamıyorsunuz.

Bundan sonra daha çok sahada olacağız. Daha çok yurttaşlarımızla birlikte olacağız. Bundan sonra biz Yozgat'ın sorunlarını TBMM'de daha çok gündeme getirmeye çalışacağız. Bizim CHP olarak Yozgat milletvekilimiz yok. Ama CHP'nin bütün milletvekilleri birer Yozgat milletvekili gibi. Bundan sonra TBMM'de ve sahada Yozgat'ın hakkını arayacağız, savunacağız, mücadele edeceğiz."