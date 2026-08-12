CHP'li Uzun'dan üzüm üreticisine TMO çağrısı: Taban fiyat bir an önce açıklanmalı

(MANİSA) - CHP Manisa İl Başkanı Engin Uzun, yüksek rekolte beklenen üzümde artan maliyetlere dikkat çekerek, üreticinin mağdur olmaması için TMO'nun bir an önce taban fiyat açıklaması çağrısında bulundu.

CHP Manisa İl Başkanı Engin Uzun, Manisa'nın en önemli tarımsal ürünü olan üzümde bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu ancak artan girdi maliyetleri ve piyasadaki fiyat hareketliliğinin üreticiyi endişelendirdiğini söyledi. Ürünün bol olması nedeniyle tüccarın fiyatları aşağı çekmeye çalıştığını belirten Uzun, Tarım Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) bir an önce fiyat açıklayarak piyasaya yön vermesi gerektiğini kaydetti.

Uzun, üzüm üreticisinin yalnızca yüksek rekolteye değil, emeğinin karşılığını alabileceği bir fiyata ihtiyaç duyduğunu belirten Uzun, açıklanacak taban fiyatın yalnızca piyasa koşullarına göre değil, üreticinin bir yıl boyunca yaptığı harcamalar dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini söyledi. Uzun, "Ürün çok olabilir ama üreticinin maliyeti de çok yüksek. Bu yılki bereket, çiftçinin zararına dönüşmemeli" dedi.

"ÜRÜN ÇOK DİYE FİYAT AŞAĞI ÇEKİLMEMELİ"

Yeni sezon fiyatının gecikmeden açıklanması gerektiğini vurgulayan Uzun, TMO'nun açıklayacağı fiyatın yalnızca devletin alım yapacağı rakamı belirlemeyeceğini, aynı zamanda özel piyasadaki fiyatlamaya da yön vereceğini hatırlattı. Uzun, "TMO bir an önce fiyat açıklamalı. Çünkü üretici önünü görmeli. TMO'nun açıklayacağı fiyat piyasada bir referans oluşturacaktır. Bu fiyat açıklanmadığı sürece üretici, karşısında güçlü bir alıcı olmadan pazarlık yapmak zorunda kalıyor" dedi.

"ÜRETİCİ ZARAR EDERSE GELECEK YIL BAĞLAR BOŞ KALIR"

Üzüm fiyatının yalnızca bu yılın kazancı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Uzun, düşük fiyat politikasının Manisa tarımının geleceğini de tehdit edebileceği uyarısında bulundu. Uzun, "Çiftçi zarar ederse bunun bedelini sadece bugün değil, yarın da öderiz. Üreticinin bağını, bahçesini koruyabilmesi için emeğinin karşılığını alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"TABAN FİYATTA MALİYETLERİ DİKKATE ALINMALI"

Uzun, hükümetten beklentilerinin açık olduğunu belirterek, açıklanacak taban fiyatın üreticinin gerçek maliyetlerini karşılayacak ve üretimi sürdürülebilir kılacak seviyede belirlenmesini istedi.

Kaynak: ANKA