CHP lideri Özel: "Bahçeli, TRT'den canlı yayınlanma talebimi doğru bulduğunu ve desteklediğini söyledi"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Bahçeli konuşmasında masumiyet karinesine dikkat çekti. İddianamenin bir an önce yazılmasını talep etti. ve her zaman söylediğim, davaların TRT'den canlı yayınlanma talebimi doğru bulduğunu ve desteklediğini söyledi" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme dair değerlendirme yapan Özel, Irak'ın kuzeyindeki bir mağarada metan gazından zehirlenerek şehit olan 12 asker hakkında açıklamalarda bulundu ve bu durumu TBMM'ye taşıyacaklarını söyledi. Bolu'daki otel yangını faciası hakkında da Özel, davanın takipçisi olacaklarını ve ceza alması gerekenlerin ceza alması için çalışacaklarını söyledi.

"Şüphesiz alınması gereken dersler var ama bu derslerin çoktan alınmış olması gerekiyordu"

Pençe-Kilit harekatı kapsamında mağarada metan gazından zehirlenen ve şehit olan askerler hakkında konuşan Özel, "Maalesef Pençe-Kilit harekatı bölgesinden peş peşe gelen acı haberler yüreğimizi yaktı. 19 askerimiz, üç yıl önce şehit düşen piyade Üsteğmenimiz Nuri Melih Bozkurt'un naaşını aramaya gitmişlerdi. Bir mağaraya giren askerlerimiz orada metan gazına maruz kaldılar ve 12 Mehmetçiğimizi kaybettik. Şehit oldular. Kendilerine Allah'tan rahmet, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum. 12 evladımızın böyle bir olayda şehit olması, milletimizin hem yüreğini yaktı ama bir yandan da milletimizi çok üzdü, çok rahatsız etti. Çok sayıda soru var. Bir ihmal, bir hatalar zinciri olduğu değerlendiriliyor. Şüphesiz alınması gereken dersler var ama bu derslerin çoktan alınmış olması gerekiyordu. Cevaplanması gereken sorular var ama bu cevapların çoktan bulunmuş olması gerekiyordu. Şu anda birçok şehrimizde, İstanbul'da cenazeler var. Arkadaşlarımız, il başkanlarımız, partimizi bu törenlerde temsil ediyorlar. Defin işlemleri tamamlandıktan sonra konuyu Meclis gündemine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Muhalefette bir moral var. Demokrasiye bir umut var"

CHP'ye yönelik bir operasyon yapıldığını ve bu operasyonların Türkiye ekonomisine zarar verdiğini söyleyen Özel, "Bakın bu Borsa İstanbul'un 100 hisse senedinin, BİST 100'ün grafiği. Borsa İstanbul mart ayında kendi kendine yükselirken, 19 Mart günü bunlar bu darbe girişimini yapınca 8,79 düşmüş. Borsadan inanılmaz bir para çıktı. Bu para dolara yönlendi. Nasıl gidecek yabancı yatırımcı? Dolar fırlamasın diye dünya kadar rezerv yakıldı. Borsa buraya kadar çakıldı. O günden sonra bir kere o eski, düşmeden önceki trendi düşünün. Buralara gidiyormuş bak. Asla o eski günlerinde değil. Toparlanmaya çalışıyor. Bir toparlanış günü var; 30 Haziran. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tartışıldığı, 'Partinin yönetimi değişecek mi? Parti bir krize girecek mi?' sorularının olduğu gün. 30 Haziran günü mahkeme kararı erteleme çıkınca, borsa yüzde 5,54 toparlıyor demek ki antidemokratik bir şey olmayacak diye. Kendi seyrinde gidiyor. Artık en dipte değil. Çünkü CHP bir mücadele veriyor, meydanlarda bir mücadele var. Muhalefette bir moral var. Demokrasiye bir umut var. CHP adeta kapatma davası gibi algılanan o dava korkulan sonucu vermeyince -ki vermeyecek diye söylüyordum- fırlıyor borsa bu kadar. Orada makul gidiyor. Bakın Zeydan Başkanların tutuklandığı gün; cumartesi, pazar. Dün borsa açıldı, yüzde 2 kaybetmiş. Nasıl çakılıyor. Bugün de ben kürsüye çıkmadan yarım puanlık daha düşüş vardı, biraz daha düşmüştü. 'AK Parti Türkiye'ye ne yapıyor? Yargı aparatıyla operasyonlar ne yapıyor?' derseniz. Bir ülkenin durumuna bakan, bunlar o ülkedeki 100 büyük şirketin borsadaki değeri, bütün dünya buna bakar: O ülkede işler nasıl gidiyor? Tayyip Bey bir şey yaptırınca böyle oluyor, doğru işler olunca böyle oluyor" ifadelerini kullandı.

"Bahçeli TRT'den canlı yayınlanma talebimi doğru bulduğunu ve desteklediğini söyledi"

MHP lideri Bahçeli'nin bugün yaptığı grup toplantısına değinen Özel şöyle devam etti:

"Bugün Bahçeli'ye hastalandığı gün geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş, o grubuna dönene kadar kendisine bir yanıt vermeyeceğimizi söylemiştik. Öyle de yaptık. Sonra Meclis'e döndü, memnuniyetimizi ifade ettik. Geçen hafta grup yaptı, birazcık bizi güzel güzel andı. 'Nasılsa cevap vermiyoruz, vermeyelim' dedik. İyi ki de geçen hafta o kötü sözlere cevap vermemişiz. Bugün Bahçeli önemli bir grup konuşması yaptı. Darbenin üzerinden 111 gün geçmişken, biraz önce söylediğim gibi hiçbir şey ispat edilememişken, masumiyet karinesi yok sayılıyorken, halen daha iddianame yazılmamışken, yaşadıklarımız nasıl ekonomiyi kötü etkiliyorken. Hep biz bunları konuştuk. Hatta bu kürsüde dedim ki, 'İç barışı bozan budur, iç cepheyi güçsüzleştiren budur. Hem iç cephe güçlü olsun diyeceksiniz, hem de tutuklama yapacaksınız, keyfi operasyonlar yapacaksınız. İddianameleri düzenlemeyeceksiniz.' Bahçeli konuşmasında masumiyet karinesine dikkat çekti. İddianamenin bir an önce yazılmasını talep etti. ve her zaman söylediğim, davaların TRT'den canlı yayınlanma talebimi doğru bulduğunu ve desteklediğini söyledi. Ben de buradan şunu söylüyorum: 'Üç T' demiştim. Görülüyor ki o 'Üç T'ye geliyoruz. Birincisi; terörsüz ve demokratik Türkiye. İkincisi; tutuksuz yargılanma. Üçüncüsü; TRT'den canlı yayın."

Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangını davasının başlaması ile ilgili konuşan ve davanın takipçisi olacaklarını söyleyen Özel, "Hiçbir kurum, hiçbir kişi yargılanmaktan muaf olamaz. Ama adil bir yargılamanın, hızlı bir yargılamanın ve tüm delillerin hakkaniyetle sorgulandığı bir yargılamanın takipçisi olacağız. O gün oradayız, dün oradaydık, bugün oradayız. Dava boyunca hem ilgili komisyondaki arkadaşlarımız, hem Bolu milletvekilimiz orada olacak. Ben de programım elverdiğince davanın kritik kavşaklarında gidip orada olmaya ve oradaki ailelerin adalet arayışını takip etmeye devam edeceğim. Tabii her evresinde orada olduk, taziyelerde orada olduk, 40'ında orada olduk. Farklı şehirlerde ziyaretlerde bulunduk. Dün kucaklaştığımız, duygusal anlar yaşadığımız ailelerin en büyük şikayeti şu: Burada yargılanması gerekenlerin bir kısmı yargılanıyor. Ama ilk raporda, ikinci raporda 'Yargılansın' denilen, savcının 'Yargılanmalı' dedikleri yok" diye konuştu. - ANKARA