CHP'li Öztürk'ten TÜİK'e Tepki: 'Emekçilerin Cebinden Çalınıyor'

HABER: Zehra DEĞİRMENCİ

(BURSA) – CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tepki göstererek, "Sayın Mehmet Şimşek'e buradan sesleniyorum: ya matematik bilmiyorsun ya da bilinçli olarak emeklinin, memurun, işçinin cebinden çalarak bütçeyi denkleştirmeye çalışıyorsun. Buna asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre enflasyon, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,55 oranında artarken, yıllık bazda yüzde 32,87 olarak gerçekleşti.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, açıklanan verilere tepki göstermek için CHP Yıldırım İlçe Örgütü ile birlikte TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi.

"Bu ülkenin işçileri, emekçileri, yoksulları TÜİK tarafından bilerek zarara uğratılıyor"

CHP Yıldırım İlçe Başkanı Avukat Ahmet Keskin, TÜİK'in açıkladığı verilerin halkın yaşadığı ekonomik gerçeklerle örtüşmediğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün Türkiye İstatistik Kurumu bir kez daha enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıkladığı enflasyon rakamları bizim hayatlarımızla örtüşmüyor. Bizim gittiğimiz marketle, yaptığımız alışverişle ve pazarla örtüşmüyor. Bu enflasyon rakamları her gün zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için açıklanıyor. Emekli maaşları, asgari ücret, toplu sözleşmeler bu rakamlar üzerinden hesaplanıyor. TÜİK her alanda sepet hazırlayabilirken, işçiler ve emekliler için bir enflasyon sepeti hazırlamıyor. Bu nedenle bu ülkenin işçileri, emekçileri, yoksulları TÜİK tarafından bilerek zarara uğratılıyor. Cebimizden çalınmasından bıktık, TÜİK'in önüne geldik. Bu yanıltmacaya karşı çıkacağımıza söz veriyoruz."

"TÜİK'in içinde görev yapan memurlar bile fakirleştirildi"

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise TÜİK'in enflasyon verilerinin halkın yaşadığı pahalılıkla uyuşmadığını vurguladı:

"Bugün TÜİK ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Biz de Bursa'nın işçisinin, emekçisinin en yoğun yaşadığı Yıldırım'da TÜİK'in önündeyiz. TÜİK uzun zamandır emeklinin, emekçinin, memurun alın terinin hakkını cebinden çalmak için araçsallaştırılmış durumda. ENAG 'ekim ayı 3,74, yıllık enflasyon yüzde 60' diyor. TÜİK ise 'ekim ayı yüzde 2,55, yıllık yüzde 32,74' diyor. Bu ne bizim hayatımızda ne markette ne pazarda karşımıza çıkan bir oran. Enflasyon rakamları bu kadar makyajlı olmasına rağmen yüzde 32,74. Buna rağmen memur, işçi ve emekli verilen zamların çok üzerinde bir enflasyonla karşı karşıya. Bugün TÜİK'in içinde görev yapan memurlar bile fakirleştirildi."

"60 milyonun hakkına geçen bu hesabı bir adamı mutlu etmek için yapmayın"

Açıklamasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenen Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Mehmet Şimşek'e buradan sesleniyorum: ya matematik bilmiyorsun ya da bilinçli olarak emeklinin, memurun, işçinin cebinden çalarak bütçeyi denkleştirmeye çalışıyorsun. Buna asla izin vermeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bir evde bir insan çalışıyorsa o evde açlık olmayacak. Bir evde iki insan çalışıyorsa o ev yoksul olmayacak. Bugün iki öğretmen bile TÜİK nedeniyle yoksul yaşamaya mahküm edildi. Yaptığınız yanlış hesap doğrudan ve dolaylı 60 milyon insanın hakkına geçiyor. 60 milyonun hakkına geçen bu hesabı bir adamı mutlu etmek için yapmayın. Bugün bu hesabı doğru yapın; yoksa bu dünyada da ahirette de bunun hesabı verilecek bir hesap değil. Biz sonuna kadar işçimizin, emekçimizin, emeğin değerinin ve hakkının peşinde olacağız."