Samsun'da CHP'li Gençlerden Kyk Bursu Tepkisi: "Bu Artış Değil, Sadakadır"

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - CHP Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Ayşegül Yılmaz, "geçen yıl 100 lira olan günlük KYK bursunun, bu yıl günlük 133 lira olacağının açıklandığını" ifade ederek, "Bu artış artış değil, sadakadır. Bu ülkenin evlatlarına reva gördüğünüz rakam günlük 133 lira mı? Günlük 133 lira neye yeter?" diye sordu.

KYK bursuna yapılan günlük 33 liralık artışa tepkiler devam ediyor. CHP Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Ayşegül Yılmaz, bir grup gençle birlikte yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Gençlik Kolları olarak geçtiğimiz yılın son günlerinde '2025 yılının öğrenciler için çok zor geçtiğini, iktidarın öğrencilere reva gördüğü 3 bin lira KYK bursu ile ayın sonunun bir türlü gelmediğini, üniversitelilerin geçinemediğini' ifade etmiştik. Genel Başkanımız Cem Aydın iktidara bir soru yöneltmişti. KYK bursunun neden hala açıklanmadığını, bunun sebebinin beceriksizlik mi yoksa utanç mı olduğunu sormuştu. Bugün anlıyoruz ki sebebi ikisi birdenmiş.

İktidar, bursların öğrencilerin hesaplarına yatmaya başlayacağı tarihten sadece bir gün önce 2026 yılı için öğrencilere verilecek KYK bursunun 4 bin lira olacağını açıkladı. Geçen yıl 100 lira olan günlük KYK bursunun, bu yıl günlük 133 lira olacağını açıkladı. Bu artış artış değil, sadakadır.

Bu ülkenin evlatlarına reva gördüğünüz rakam günlük 133 lira mı? Günlük 133 lira neye yeter?

"KYK bursu, cep harçlığı değildir"

Bu rakama karar veren yetkililere, bakanlara tane tane anlatalım: Türkiye, asgari ücretin ortalama ücret haline geldiği bir ülkedir. Peki böyle bir ülkede KYK bursuna ihtiyaç duyan üniversite öğrencileri kimdir? Asgari ücretlilerin, garibanların, emeğiyle, alın teriyle hayatta kalma mücadelesi verenlerin çocukları değil midir? Asgari ücretliler, emekçiler açlık sınırının altında ücretle hayatta kalma mücadelesi verirken çocuklarının üniversite masraflarını karşılayabilirler mi? Bu şartlarda KYK bursuna cep harçlığı olarak bakamayız. KYK bursu, daha iyi bir gelecek umuduyla üniversiteye adım atan gençlerin gıda, barınma, eğitim, ulaşım masraflarını karşılamak zorundadır. Günlük 133 lira ile bir öğrencinin sağlıklı bir biçimde eğitimine devam etmesi olanaksızdır.

Günlük 133 lira ile ne alabilir bir öğrenci? Başka hiçbir şey yapmasa, 1 tavuk döner yemek istese ancak yarısını alabilir. 1 filtre kahve içmek istese bardağın dörtte üçünü ancak alabilir. 1 pizza yemek istese orta boy pizzanın ancak yarısını alabilir. 1 kitap almak istese, onun bile ancak yarısını alabilir. Kendi evlatlarına bir kahve içmeye giderken vermeyecekleri parayı milletin evladına reva gören 'bakanlara', 'yetkililere' sesleniyoruz: Gençleri sürüklemek istediğiniz hayatı apaçık görüyoruz: Siz öğrencileri sistematik bir biçimde geleceksizliğe mahkum etmek istemektesiniz. Reva gördüğünüz rakam, milyonlarca üniversite öğrencisini eğitim hayatını sürdürebilmek için çalışmak zorunda bırakmaktadır. Milyonlarca genci, eğitim hayallerinden vazgeçmeye yönlendirmektedir. Bu sıkıntının adını açıkça koyalım: Bu AKP'nin kara düzenidir. Bakan çocuğuna ayrı, milletin evladına ayrı işleyen bir düzendir bu. Bu kara düzene razı olmak zorunda değiliz. Bu kara düzene katlanmak zorunda değiliz.

"Sefalet varsa, sefalete karşı mücadelemiz var"

Üniversiteli genç arkadaşlarımıza çağrımızdır: Biz gençleri hapsetmek istedikleri geleceksizliğe sessiz kalamayız. Gelin, bu kara düzene karşı omuz omuza, birlikte mücadele edelim. Adil ve özgür bir geleceği birlikte var edelim. Hiçbir genç arkadaşımızı umutsuzluğa teslim etmeyeceğiz. Sefalet varsa, sefalete karşı mücadelemiz var. Yokluğa, yoksulluğa karşı direnen milyonlar var, meydanlar var. Yaratmak istediğiniz umutsuz karanlığın karşısında, umudun ateşini büyüten CHP ve onun gençlik örgütü var. Umutlu, adil, özgür yarınları gençler olarak biz, birlikte kuracağız. Gençlerin korkutulmadığı, sefalete mahkum edilmediği; aksine umutla filizlenip koca çınarlara dönüştükleri güzel Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz."