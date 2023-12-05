Çeşmeli-Erdemli-Silifke- Taşucu Otoyolu Projesinde çalışmalar yeniden başladı

Ak Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı:

"Ulaşım anlamında büyük konfor sağlayacak"

MERSİN - Mersin'deki önemli projelerden biri olan Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesinde çalışmalar yeniden başladı. Bölgenin gerek ekolojik yapısı gerekse doğal sit alanlarının bulunmasından dolayı revize edilen projenin 3 yılda tamamlanması planlanıyor.

Ak Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, beraberinde ilgili kurum yetkilileriyle birlikte, projenin devam ettiği Erdemli ilçesi Çeşmeli bölgesindeki şantiye alanında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kıratlı, Çukurova Bölgesel Havalimanı'ndan sonra bölgenin en önemli projeleri arasında yer alan Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesinin hayata geçirilecek olmasından dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Projenin 8 milyar liralık bir bütçeye ulaştığı bilgisini veren Kıratlı, "Genel seçim öncesi temelini attığımız ama süreç içerisinde özellikle sahada karşılaştığımız bölgenin yapısı itibariyle gerek doğal sit alanları, gerekse bölgenin coğrafi olarak güzelliklerinden dolayı bazı aksamalarla karşılaştığımız bir projeydi. Ama özellikle AK Parti iktidarı döneminde ne söz verdiysek bugüne kadar yerine getirdik, yaptık. Burayla alakalı özellikle projenin aksamasını gördükten sonra biz gerek bölgenin ekolojik yapısını gerekse de doğal sit alanlarından dolayı, coğrafi yapısından dolayı o sit alanlarına zarar vermeme adına, proje maliyetinin yükselmesini de göze alarak projeyi tekrar revize ettik. Bakanlığımız projeyi revize ettikten sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. ve yaklaşık bir hafta önce üstlenici firma projeye başladı" dedi.

Projenin ilk etabının 42 kilometre uzunluğunda Çeşmeli-Kızkalesi arasında yer aldığını kaydeden Kıratlı, "42 kilometre içerisinde yaklaşık 10 bin metre sadece 7 tünelden oluşuyor. 5 viyadüğümüz var. Özellikle Çeşmeli'den Kızkalesi'ne kadar 5 bağlantı yolumuz var. ve yaklaşık 8 milyar TL'lik bir proje. Projenin en güzel tarafı, özellikle yaz dönemlerinde nüfusu çok artan Mersin'in yerli ve yabancı turistleriyle bölgeye ulaşımı anlamında ve merkeze ulaşım anlamında çok büyük konfor sağlayacak. Proje yeni haliyle hiçbir canlıya, hiçbir sit alanına zarar vermeden, doğal güzelliklere zarar vermeden yerine göre mevcut coğrafi alanın 20 metre altından tünellerle yapılıyor olmasıdır" ifadelerini kullandı.

"3 yılda tamamlanacak"

Projede çalışmaların başladığını ve 3 yılda bitirilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Kıratlı, şöyle devam etti; "İnşallah Allah'tan bir mani olmazsa, bizler de Cumhurbaşkanımızın riyasetinde yakından takip ederek Mersin'e bu projeyi kazandıracağız. Bahsettiğimiz süre ilk etap için geçerli. Devlet yönetmek bir vizyon işi. Biz hayal kuruyoruz ve bu hayalimizi sahada gerçeğe dönüştürüp Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz. Bugüne kadar hep böyle oldu. Cumhurbaşkanımız da bizleri kırmadı. Bir dönem 'yapılamaz' denilen Akdeniz Sahil Yolunu hamdolsun bitirme aşamasına geldik. Bugün yaklaşık bir 30-35 kilometrelik kısmı kaldı. Bu ülkenin bütçesi yetmez denilen bu yolu yine AK Parti iktidarı döneminde yaptık. Burayı da yapıyoruz. Çukurova Bölgesel Havalimanı'nı yapıyoruz. Sadece burası değil, çevre yolu, yayla yolu, Mersin'in bütün her alanında karınca misali çalışmaya devam ediyoruz. Öncelikli olarak bizim ilk etapta bu yolumuzu ve Akdeniz Sahil Yolumuzu tamamen bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz."

Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi Çeşmeli-Kızkalesi kesimi, mevcut Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolunun Çeşmeli Kavşağı mevkiinden başlayarak Erdemli ve Kızkalesi yerleşimlerinin kuzeyinde, D400 (Mersin-Antalya) Devlet Yoluna paralel olarak ilerleyecek ve Kızkalesi Kavşağı ile D400 (Mersin-Antalya) Devlet Yoluna bağlanarak son bulacak.

Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi, mevcutta işletmede olan TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolunun devamı niteliğinde olup, Mersin-Adana-Gaziantep-Şanlıurfa arası otoyol bağlantısını sağlamış olacak.