Çerkezköy Belediyesi Ekiplerinden İlçedeki İbadethanelerde Temizlik Çalışması

Çerkezköy Belediyesi ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki ibadethanelerde temizlik çalışmalarını sürdürürken, talep eden ibadethanelerin halılarını da yıkıyor.

Çerkezköy genelindeki ibadethanelerin düzenli olarak temizlendiğini belirten Belediye Başkanı Vahap Akay, "21 Nisan Cuma günü başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde kentimiz genelindeki tüm ibadet yerlerinin genel çevre temizlikleri Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılıyor. Hemşerilerimizin Ramazan Bayramı'nda daha temiz, daha hijyenik bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için tüm ibadet alanlarında genel bir temizlik çalışması yapıyoruz. Camilerimizin genel çevre ve bahçe temizliklerini tamamlamak üzereyiz. Ayrıca talep eden ibadethanelerin halıları da Belediyemiz görevlileri tarafından yıkanarak, temizleniyor, Bu vesile ile Çerkezköylü hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramlarını kutluyor, sevdikleri ile beraber nice Bayramlara ulaşmalarını diliyorum" dedi.