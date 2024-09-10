Çankırı'da Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Destekleme Modeli Toplantısı Gerçekleştirildi

Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, "Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Destekleme Modeli" bilgilendirme toplantısında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün tarımın önemine değinerek, "Güçlü Türkiye istiyorsak, güçlü tarımdan geçtiğini bilmeliyiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının 2025 yılında uygulamaya koyacağı yeni bitkisel üretim planlaması ve hayvancılık destekleme modeli ile kullanılmayan atıl tarım arazilerinin kiraya verilmesi konuları ile ilgili Çankırı'da, 'Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Destekleme Modeli' bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Müdürlük binasının konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, dünyada söz sahibi olmak için en az savunma sanayi, savunma sistemi kadar tarımsal ve hayvansal üretimin öneminin bilincinde olunması gerektiğini vurgulayarak, "Güçlü Türkiye istiyorsak, güçlü tarımdan geçtiğini bilmeliyiz" dedi.

"Güçlü Türkiye istiyorsak güçlü tarımdan geçtiğini bilmeliyiz"

Çiftçilere hizmet etmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Düzgün, "Güçlü Türkiye istiyorsak güçlü tarımdan geçtiğini bilmeliyiz. Eğer ki biz dünyada söz sahibi olmak istiyorsak en az savunma sanayi, savunma sistemi kadar tarımsal ve hayvansal üretimin öneminin bilincinde olmamız lazım. Her türlü sıkıntı ve probleme rağmen çiftçilerimizin ürettiğini üretmek için çabaladığını görüyoruz ve bu heyecanla özellikle sayın valimizin de yolumuzu açmasıyla, huzurlu bir ortamda bizi teşvik etmesiyle, çalışmaktan zevk alıp çiftçilere hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Sayın Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle yeni mevzuatlarla çiftçinin artık daha çok kazanacağım ne üreteceğimi bilerek çabalayacağım diyeceği noktaya gelmiş durumdayız. İşte planını üretim modelini ve destekleme modeli, önceliğimiz üretimde devamlılık, üretimin kayıt altına alınması, kaydedilmiş üretimin verimli hale getirilmesi ve bunun kısmen sanayiye ve yatırıma dönüştürülmesi ekseninde yoğun gayretlerle hazırlanarak uygulamaya konulan yasaları başta daire başkanımız Engin Çilali olmak üzere misafirlerimize ilgili arkadaşlarımız bu toplantıda anlatacaklar. Biz de köy köy ve ilçe ilçe gezerek herkese anlatacağız Çünkü ülkemiz ve ilimizin tarımsal ve hayvansal üretimindeki yol haritasını belirleyecek bir sürece girmiş bulunmaktayız. Başta Çankırı ilimiz olmak üzere ülkemiz tarımsal ve hayvansal üretimine hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - ÇANKIRI