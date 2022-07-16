Çankaya'nın Kooperatifçileri Hazır

Çankaya Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenlenen kooperatifçilik kursunu tamamlayan kursiyerler, katılım belgelerini aldılar.

Çankaya Belediyesi'nin Türkiye Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Merkez Birliği (Köy-Koop) iş birliği ile düzenlediği "Kooperatifçilik" kursu tamamlandı. Kursu tamamlayan 40 kursiyere katılım belgeleri verildi.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenlenen kursta kooperatifçilik alanında eğitimler verildi. Bu alanda faaliyet göstermek isteyen kursiyerlere girişimcilik, kooperatiflerin tanımı, ilkeleri, değerleri ve önemi, kooperatiflerde raporlama ve mali tabloların oluşturulması, kooperatiflerde yönetim, denetim ve genel işleyiş ile ilgili bilgiler verildi. 40 kişinin tamamladığı eğitimin ardından kursiyerler katılım belgelerini almaya hak kazandı.