- Çanakkale'de çiftçi tarlasına 'Cumhuriyet 100 Yaşında' yazdı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümü dolayısıyla bir çiftçi tarlasına traktörüyle 'Cumhuriyet 100 Yaşında' yazdı. Kırmızı ve beyaz ışıklarla aydınlatılan 1915 Çanakkale Köprüsü ise görsel şölen sundu.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümü dolayısıyla 24 yaşındaki Birol Günal, 5 saatlik bir çalışmayla arazisine traktörüyle 'Cumhuriyet 100 Yaşında' yazdı.

Çiftçilik yaptığını ifade eden Birol Günal, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında bu tür bir farkındalık yapmak istedim. Sonuçta Cumhuriyetimiz kolay kurulmadı, kolay gelmedik bu günlere. Dedelerimizden zamanla neler dinledik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti kolay kurmadı. 'Cumhuriyet 100 yaşında' yazısını 5 saat uğraştım ve uzun süre bu tarlayı sürmeyeceğim" dedi.

Tarlaya yazılan 'Cumhuriyet 100 Yaşında' dronla çekilen görüntüleri ise beğeni topladı.

Öte yandan Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan ve açılışı 18 Mart 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümü nedeniyle kırmızı ve beyaz ışıkla aydınlatıldı. Dronla çekilen 1915 Çanakkale Köprüsü, adeta görsel bir şölen sundu.