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Çanakkale'ye Narkotik Eğitim TIR'ı Geldi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Narkotik Eğitim TIR'ı Çanakkale'ye geldi. TIR, vatandaşları narkotik suçlar ve madde bağımlılığı konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucuyla mücadele kapsamında hazırladığı Narkotik Eğitim TIR'ı Çanakkale'ye geldi.

İskele Meydanında konuşlanan Bağımlılıkla Mücadele Narkotik TIR'ını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali İlhami Aktaş'a İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran ve İl Emniyet Müdürlüğü personeli eşlik etti.

Vatandaşları narkotik suçlar ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan Bağımlılıkla Mücadele Narkotik TIR'ın da incelemelerde bulunan Vali İlhami Aktaş'a Bağımlılıkla Mücadele Narkotik TIR'ı hakkında uzman polisler tarafından bilgi verildi.

Vali İlhami Aktaş, Bağımlılıkla Mücadele Narkotik TIR'ında görevli polislere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Narkotik eğitiminin gençleri ve çocukları uyuşturucudan kurtarmak olduğunu belirten Vali İlhami Aktaş, "Bağımlılık hususuna sıfır toleransla yaklaştıklarını belirterek, bütün gençlerimizi ve ailelerini Bağımlılıkla Mücadele Narkotik TIR'ını ziyarete bekliyoruz" dedi.

İçerisinde özel olarak oluşturulan 40 metrekarelik modern eğitim salonundaki 12 dokunmatik ekranda uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkilerini ayrıntılı görsellerle anlatıldığı Bağımlılıkla Mücadele Narkotik TIR'ında görevli narkotik uzmanı polisler tarafından uyuşturucuyla mücadele ve korunma yolları gibi konularında TIR'ı ziyaret eden vatandaşlara bilgi veriliyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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