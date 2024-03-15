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Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 8 kişi hayatını kaybetti

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Bölgede Sahil Güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı. Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot alabora olmuştur. Başta Sahil Güvenlik Komutanlığımız olmak üzere tüm kurumlarımız tarafından arama ve kurtarma çalışmaları devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre 2 kişi kendi imkanları kurtulmuş, 2 kişi de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış olup 8 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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