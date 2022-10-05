Büyükşehir'de yeni personel kura çekilerek belirlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şeffaf bir yönetim anlayışıyla çeşitli birimlerde değerlendirmek üzere belediye bünyesine alacağı personeli, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın katılımlarıyla noter huzurunda yapılan kura ile belirledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şeffaf bir yönetim anlayışıyla çeşitli birimlerde değerlendirmek üzere belediye bünyesine alacağı personeli, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın katılımlarıyla noter huzurunda yapılan kura ile belirledi.

Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı Kura Çekim Programı çerçevesinde Kadir Has Kongre Merkezi'nde noter huzurunda yapılan kura çekilişine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de katıldı. Kayseri 5. Noteri Hüseyin Yaşar tarafından kura çekimi yapılırken, Başkan Büyükkılıç, yoğun talep olan başvuruları değerlendirmek noktasında hakkaniyet ve liyakati esas alarak farkındalık oluşturmak için çekiliş ile adayları belirlediklerini ifade etti.

"HER BİRİNİZİ AYRI AYRI SEVİYORUZ"

Personel adaylarına seslenen Başkan Büyükkılıç, kura programının hayırlı olmasını temenni ederek, "Alınacak olan kardeşlerimizi, kriterleri taşıyan canlarımızı kura usulü ile noter huzurunda çekmek yöntemiyle hiç kimseye karşı ayrıcalık tanımadan sonuçlandırmaya özen gösteriyoruz. Her birinizi ayrı ayrı seviyoruz, gönlümüz tabi hepinizin gönlündeki yerde çalışmasını arzu eder, inşallah değişik vesilelerle bu tür çalışmalar yapıldığında fırsatları değerlendirirsiniz" diye konuştu.

BÜYÜKKILIÇ, KARİYER MERKEZİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Büyükşehir Belediyesi'nin iş arayanla işvereni buluşturarak istihdama katkı sağlayacak, üniversite ve iş dünyasının da paydaş olduğu Kayseri Kariyer Merkezi hakkında da bilgiler veren Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Kariyer Merkezimiz marifetiyle sadece belediyeler değil, tüm kamu kurum kuruluşları, özel sektörü takip edip, oradan İşkur ile işbirliği halinde paydaşlarımız olan üniversitelerimiz, organize sanayilerimiz, serbest bölgemiz gibi kurum ve kuruluşlarımızla olan birlikteliğimizden yararlanarak mesleğinize uygun alanlar bulabilirsiniz, buradan hatırlatıyorum. Yapılan çalışmalar hayırlı olsun, bize yakışan adaletle muamele etmek, sizlerin büyükleri, ağabeyleri, temsilcileri olarak şehrimize yakışan anlayış içerisinde yaklaşım sergilemektir."

Programda, toplam 523 başvurudan şartları taşıyan 88 personel noter huzurunda kura ile belirlendi. - KAYSERİ