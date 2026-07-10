Bursaspor taraftarı orman yangınlarına karşı seferber oluyor

Bursa spor Başkanı Enes Çelik'in Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan'a gerçekleştirdiği ziyarette, yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı Bursa spor taraftarının gücünün toplumsal farkındalık oluşturmak için kullanılması gündeme geldi. Görüşmede, milyonlara ulaşan yeşil-beyazlı camianın çevre bilincinin artırılması ve ormanların korunmasına yönelik ortak projelerde aktif rol üstlenmesi değerlendirildi.

Bursa spor Başkanı Enes Çelik, Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan'ı makamında ziyaret etti. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleşen görüşmede, son yıllarda özellikle yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarına karşı yürütülebilecek ortak çalışmalar ele alındı.

Görüşmenin ana gündemini, Türkiye'nin dört bir yanında büyük kayıplara neden olan orman yangınlarına karşı toplumsal farkındalığın artırılması oluşturdu. Bu kapsamda, milyonlarca kişiye ulaşan Bursa spor taraftarının desteğiyle çevre bilincini güçlendirecek kampanyalar, sosyal sorumluluk projeleri ve kamuoyuna yönelik ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, ormanların korunmasının yalnızca kamu kurumlarının değil, toplumun tamamının ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, spor kulüpleri ve taraftar gruplarının bu konuda üstleneceği rolün büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik ise yeşil-beyazlı kulübün sadece sportif başarılarla değil, toplumsal fayda sağlayan projelerle de ön plana çıkmayı hedeflediğini belirtti. Çelik, orman yangınlarının önlenmesi, çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakılması adına Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile yürütülecek çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Ziyarette, taraftarların çevre duyarlılığını artıracak bilinçlendirme faaliyetleri, ortak sosyal sorumluluk kampanyaları ve orman yangınlarına karşı toplumun tüm kesimlerini harekete geçirecek projelerin hayata geçirilmesi konusunda iş birliği mesajı verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı