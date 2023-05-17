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Bursa polis nezarethanesine tam not

Bursa polis nezarethanesine tam not

Yerel Haberler

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Bursa Emniyet Müdürlüğü nezarethanelerine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Bursa Emniyet Müdürlüğü nezarethanelerine bir ziyaret gerçekleştirdi. Kurum Üyesi Mehmet Emin Genç, denetime dair raporun önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi. Kurum üyelerinden Emniyet Müdürlüğü nezarethanelerine tam not geldi.

Kurul Üyesi Mehmet Emin Genç başkanlığındaki TİHEK heyeti; ulusal önleme mekanizması görevi çerçevesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü nezarethanelerine habersiz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, tutulanlara yönelik muamele ve barınma şartları, ulusal ve uluslararası standartlar bağlamında incelendi. Ziyaret ve görüşmeler neticesinde yapılan incelemelere ilişkin tespit ve tavsiyeleri içeren rapor hazırlanarak ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılacak. Denetim sonrası heyet Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ı da makamında ziyaret etti. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Bursa Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Bursa Yerel Haberler

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