Bursa'dan kadın kaymakam çıktı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan genç kadın kaymakam adayı oldu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan genç kadın kaymakam adayı oldu.
İlk ve ortaokulu İshakpaşa'da lise eğitimini İnegöl Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Buket Yeşilgül (26), Gazi Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünü başarıyla bitirdi. Yeşilgül, kaymakamlık yazılı sınavında 104. olup mülakat sonucu nihai listede 8. sıradan 111. dönem Gaziantep Kaymakam Adayı olmaya hak kazandı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel