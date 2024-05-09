Büro Memur-Sen, Kılık Kıyafet Yönetmeliği'ne dava açtı

Büro Memur-Sen, bazı bakanlıklarda sakal bırakılmasını yasaklayan, bıyık ve favori boyu belirleyen kılık kıyafet yönetmeliğine dava açtı. Dava, 27 Nisan 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan bakanlıkların taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği'nin bazı bölümlerinin tedbiren yürütmesinin durdurulması ve akabinde iptal edilmesi istemiyle açıldı.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamuda kılık kıyafet özgürlüğü ve başörtüsü serbestliği için atılan adımların yönetmelikle önünün kesildiğini, yönetmelikte yer alan bazı hususların ise kanunlara aykırı olduğunu söyledi.

Dava açtıkları maddelerden personelin kolye ve küpe takmaması, resmi kıyafetlerin üzerine sivil palto, pardösü ve benzeri kıyafetlerin giyilmesinin yasaklanması, saç ve favori uzunluğu, bıyık boyu, günlük sakal tıraşı mecburiyeti ve sakal bırakılmasının yasaklanması gibi maddeler olduğunu söyleyen Yazgan, "Yürürlükteki kanunlara da aykırılık içeren söz konusu yönetmeliğin öncelikli olarak yürütmesinin durdurulması müteakiben de iptali istemiyle dava açtık. Türkiye'yi özgürleştirmeye çalışırken, halen kılık kıyafete, kolyeye, küpeye, bıyık boyuna, sakala takılmayı anlamakta zorlanıyoruz. Kamudaki başörtüsü yasağının kaldırılması için imza toplayan, bu özgürlüğün yolunu açan sendika ve konfederasyon olarak bürokratların geçmişin yasaklarına özlem duyarak böyle adımlar atmasını kabul etmiyoruz. İnanıyorum ki söz konusu yasakçı yönetmelik yargımız tarafından da iptal edilecektir" şeklinde konuştu. - ANKARA