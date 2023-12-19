Burdur'da Kadın Futbol Takımı Kuruldu

Burdur’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü bünyesinde kadın futbol takımı kuruldu. Takım kaptanı Özlem Can, "Bu işe gönül vermiş birçok kızlarımız var. Burdur halkının desteklerini bekliyoruz. Kadınlara olan görüşlerin futbolla değişeceğinden eminiz. Kadınlara ülkede genellikle ‘futbol oynayamaz, futbolla işi ne, futbol bir erkek sporudur’ gözüyle bakılıyor. Biz buna tamamen karşıyız" dedi.

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü bünyesinde kadın futbol takımı kuruldu. Takım kaptanı Özlem Can, "Bu işe gönül vermiş birçok kızlarımız var. Burdur halkının desteklerini bekliyoruz. Kadınlara olan görüşlerin futbolla değişeceğinden eminiz. Kadınlara ülkede genellikle 'futbol oynayamaz, futbolla işi ne, futbol bir erkek sporudur' gözüyle bakılıyor. Biz buna tamamen karşıyız" dedi.

Burdur'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü bünyesinde kurulan ve farklı yaş gruplarından 24 kişiden oluşan kadın futbol takımı Burdur Gazi Atatürk stadında ilk antrenmanını yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Burdur ASKF Başkanı Mehmet Şimşek ve kulüp yöneticileri kadın futbol takımını ilk antrenmanında yalnız bırakmadı.

"KADININ GÜCÜNÜ SADECE TRİBÜNLERDE DEĞİL SAHADA DA GÖRMEK İSTEDİK"

Antrenman öncesinde gazetecilere açıklama yapan Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya şunları söyledi:

"Bundan 2 ay önce ASKF Başkanımız Mehmet Şimşek'le birlikte U-17 Kadın Milli Takımı karşılaşmasını izlerken neden Burdur'da da kadın futbol takımı olmasın diye bir yol haritası çizdik. Kadının gücünü sadece tribünlerde değil sahada da görmek istedik. Antrenörlerimizle birlikte bu işe baş koyduk. Hepimiz de biliyoruz ki futbol Türkiye'de en revaçta olan spor müsabakalarının başında geliyor. Burdur'da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Burdur Gençlik ve Spor Kulübümüzü kadın futbolunda 3'üncü ligden başlatmayı hedefledik. 24 tane sporcumuzla birlikte bu yola baş koyduk. İlerleyen zamanlarda futbolcu sayımızı artırarak, süper lige kadar çıkmayı hedefliyoruz. Türkiye'de ve dünyada kadınlar bütün müsabakalarda kendini göstermeye başladı."

"HEDEFİMİZ DAHA ÜST LİGLER"

Burdur Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Şimşek, "Türkiye'de kadın futbolu 1990'lı yıllarda oynanmaya başladı. Kadınlarımız ilimizde daha önce bir takımımız 3'üncü ligde yer aldı. Kadın sporuna destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürümüz ve antrenörlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kadınlarımıza değer verildiğinde, imkan verildiğinde neleri başarabildiğini biliyoruz. Hedefimiz daha üst ligler. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"KIZLARIN YERİNİN SOKAKLAR DEĞİL SAHA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Takım antrenörü Saliha Atay Topçu ise şunları söyledi:

"Buraya geldiğimde topla ilgilenen 2-3 öğrenci vardı. Bunlar dikkatimi çekmişti ve bu yüzden kadın futbol takımını kurma kararını aldım. İlk süreçlerim çok zorlu geçti. Burada tek topla tek başıma antrenman yaptığım zamanlar oldu. Bu süreç beni yormuştu. İdarecilerimizin bizi duymasıyla birlikte şu an burada bu süreci yaşıyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ben elimden geleni yapacağım. Bu süreçte kızları yalnız bırakmayacağım. Bu işi severek, gönül rızasıyla yapıyorum. Bir kazanç beklemiyorum. Ben kızların yerinin sokaklar değil de saha olduğunu düşünüyorum. O yüzden bütün Burdur halkına sesleniyorum; haydi kızlar sahaya."

"KADINLARA OLAN GÖRÜŞLERİN FUTBOLLA DEĞİŞECEĞİNDEN EMİNİZ"

Takım kaptanı Özlem Can, "Yıllardır bu işe gönül verdim. Bu işi severek yapıyorum. Bu senede Burdur'da kadın futbol takımının yeniden kuruluşu gündeme geldi. Hemen geldik. Bu işe gönül vermiş birçok kızlarımız var. Burdur halkının desteklerini bekliyoruz. Kadınlara olan görüşlerin futbolla değişeceğinden eminiz. Kadınlara ülkede genellikle 'futbol oynayamaz, futbolla işi ne, futbol bir erkek sporudur' gözüyle bakılıyor. Biz buna tamamen karşıyız. Bizi görsünler, desteklesinler, maçlarımıza gelsinler" dedi.

"FUTBOLUN SADECE ERKEK OYUNU OLMADIĞINI GÖSTERECEĞİZ"

Futbolcu Meryem Sarı, "Futbolu çok seviyorum. Birinci sınıftan beri futbolu çok severek oynuyorum. Kendimi sahada çok özgür hissediyorum. Herkesin futbolu sevmesini isterim. Futbolun bizi bazı kötü alışkanlıklardan da uzak tuttuğunu düşünüyorum. Futbol sadece erkek oyunu değil. Biz okullarda erkek takımlarıyla da maç yapardık ama sadece erkek oyunu olarak görüyorlar. Biz bu görüşü değiştireceğiz. İyi ki Burdur'da bu takım kuruldu" dedi.

Futbolcu Elif Şanal, "Şu an çok mutluyuz. Biz 'kızlar top oynayamaz' denilerek büyüdük. Futbol benim hayatımda küçüklükten beri var. Dedem de futbolcuydu. Küçüklüğümden beri futbola merakım var ama sınıfta erkeklerle top oynamak istiyorum ama 'kızlar top oynayamaz, oynayamazsın' gibi sözler diyorlardı. Burada sadece kızlarla takım halinde oynamak bizim için bir avantaj. Hayalim milli takıma gidebilmek. Beşiktaş kadın futbol takımında oynayabilmek" diye konuştu.

"KENDİMİ BİLDİM BİLELİ FUTBOLUN İÇİNDEYİM"

Futbolcu Hatice Topçu, "Küçükken mahallede 4 erkek 2 kız olarak büyüdüm. Ne oynanacak, futbol oynanacak. Abilerimiz, ablalarımızla o şekilde büyüdük. Küçüklükten gelen bir futbol sevdası oldu. Büyük takımlar kadın futbol takımı çıkarana kadar diyorduk 'biz de bir gün olur muyuz, biz de o sahalara gider miyiz' diye. Çok şükür bugünlere gelebildik. Bana da bir defa milli takımdan bir davet gelmişti, o günkü heyecanı asla unutamıyorum. Şimdi çok heyecanlıyım. Sahaları çok seviyorum. Pandemi sürecinde ümitsizliğe kapılmıştık. Şimdi ümitlerimize devam ediyoruz" dedi.

Futbolcu Melike Koç, "Kendimi bildim bileli futbolun içindeyim. Çok küçüklükten geldim. Profesyonel olarak daha yeniyim. İnşallah güzel şeylere imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Futbolcu Reyhan Eren ise, "Mutluyum, futbol benim için çok şey ifade ediyor. Bütün stresimi, sıkıntımı her şeyimi unuttuğum bir yer. Kendimi tam olarak buraya kilitlediğim bir yer. Mutluyum. Çok güzel bir şey" diye konuştu.