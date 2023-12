Burdur'da Hilmi-Hafize Evin Huzurevi Hizmete Açıldı

Burdur'da 21 bin 533 metrekare alan içerisine inşa edilen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Hilmi – Hafize Evin Huzurevi tamamlanarak 13 misafiri ile hizmete başladı. AK Parti İl Başkanı Mustafa Özboyacı ile birlikte huzurevini ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mukaddes Kılınç, "Burada kalan misafirlerimiz için her şey dört dörtlük olarak hazırlandı." açıklamasında bulundu.

Burdur'da 2015 tarihinde hayırseverler tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağışlanan 21 bin 533 metrekare alan içerisine tatil köyü konseptinde hazırlanan 96 kişilik Hilmi-Hafize Evin Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi hizmete girerek misafirlerini ağırlamaya başladı. Şu an 13 misafirin bulunduğu huzurevinde kalanlar için her şey dört dörtlük vaziyette hazırlanmış biçimde bulunuyor. Huzurevi idari bina, 4 ikiz blok ve 3 tek bloktan oluşuyor. İdari binada 8 bin 454 metrekare kapalı alan içerisinde 28 adet yaşam odası, yemekhane, dinlenme alanları, konferans salonu bulunurken 786 metrekare alanda ise açık terası bulunuyor. Merkezde ayrıca her biri 75 metrekareden oluşan 22 adet yaşam konutu bulunuyor.

Huzurevi ziyaret ve incelesi sonrası kısa bir açıklamada bulunan AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı, "Hizmete açılan huzurevi kampüsümüz 2015 yılında hayırseverler tarafından hibe edilen yaklaşık 22 dönüm alan arazi içerisinde yer alıyor. Deprem felaketi sonrası bakanlığın talimatı ile hızlı bir şekilde huzurevi tamamlanarak bir an önce hizmete başlaması için çaba gösterdik. Sağ olsun müdürümüzde bu konuda bize yardımcı oldu. Canla başla çalıştık. Bugün otel konforunda, kendi evlerinde yaşarcasına, içerisinde fırını, çamaşır ve bulaşık makinesi bulunan bir yer haline getirdik. Bugün itibari ile 13 kişi kalıyor. İnşallah 90'ın üzerindeki yaşlı kapasitemizi hızlı bir şekilde dolduracağımızı tahmin ediyorum. Başvurular değerlendiriliyor. Müdürlüğümüzün çeşitli kriterleri var. Bu kriterler doğrultusunda değerlendirmeler yapılarak yavaş, yavaş başvurular doğrultusunda kabullere başladık." şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Burdur İl Müdürü Mukaddes Kılınç ise yaptığı açıklamada, "Biz burada hizmet vermekten çok mutluyuz. Yaşlılarımızı bereket vesilesi olarak görüyoruz. İnşallah onlar burada oldukları sürece onların hayır duasını aldığımız sürece işlerimiz de rast gidecek. Daha güzel hizmetler yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Devletimiz gerçekten çok büyük. Burada her şey dört dörtlük düşünüldü. 44 sağlıklı ve ayakta yaşlımız ve 52 tane de bakıma muhtaç (yatalak) olan yaşlılarımızdan oluşan 96 kapasite ile açıldık. Ancak şu anda bakım personelimiz yeteri kadar olmadığı için bir anda 96 kapasiteyi tamamlamamız mümkün değil. Aşama, aşama, kademe kademe bunu tamamlayacağız. Malumunuz olduğu üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bu sosyal devlet anlayışı üzerine kurulmuş ve bugün devletin gören gözü şefkatli eli olarak burada. ve biz burada kalan yaşlılarımızın hepsinin sağlıktan spordan, sanattan ve sosyal aktiviteden tutun her konuda desteklemeye çalışıyoruz. Burada sadece bir bakım hizmeti, sadece 4 duvar, bir çatı, bir evde tutmuyoruz onları. Onları her yönü ile desteklemeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreç devem edecek. Burada fizyoterapistlerimiz, hemşirelerimiz var. Sağlık hizmeti verilmekte ve sağlık takibi de yapılmaktadır. Tabii bu hizmetler İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği ile verilmektedir. Bunun dışında spor salonlarımız, kuaförlerimiz var. Şöyle söyleyeyim bir yaşlı buradan çıkmadan tüm ihtiyaçlarını burada görebilir. Ama farklı ihtiyaç olarak çarşıya pazara gitmek istediklerinde olduğuna da onlara servis, araç imkanı ile o ihtiyaçlarını karşılama yönünde de destek oluyoruz." dedi.

Müdür Mukaddes Kılınç ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Özboyacı huzurevinde kalan yaşlılarla tek tek ilgilenip sohbet ederken bir yandan da tesiste incelemelerde bulundu. - BURDUR