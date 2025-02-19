Bünyamin Bozgeyik: İhracatçıların Rolü Ülke Ekonomisinde Büyük

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, ihracatçıların ülkenin uluslararası pazarlardaki en büyük gücü olduğunu ifade etti.

Dubai'de düzenlenen Gulfood 2025 Uluslararası Gıda Fuarı'nda ihracatçı Türk firmalarını yalnız bırakmayan Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere ülkenin dört bir yanından fuara katılan firmaların stantlarını ziyaret etti ve sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.

Bozgeyik, "Uluslararası piyasalarda rekabet gücünü daha da artırmak isteyen firmalar için bu fuarda olmak büyük önem taşıyor. Çünkü burası dünya gıda sektörünün kalbi durumunda bulunuyor. Fuara katılan firmalarımızın yetkilileri ile yaptığımız istişarelerde, Türk ürünlerine gösterilen ilginin son derece yüksek olmasından büyük mutluluk duydum. Bu anlamda ülkemizi uluslararası piyasalarda başarı ile temsil eden tüm firmalarımızın yetkililerini ve çalışanlarını kutluyorum. Ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyorlar. Çünkü bizim sanayimiz daha çok ihracatla büyüyor. Gecesini gündüzüne katarak, dünyanın dört bir tarafına Türk ürünlerinin ulaştırılmasını sağlayan ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Milletvekili Bozgeyik, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve yönetim kuruluna da teşekkür ederken, "Başkan Celal Kadooğlu ve yönetim kurulu üyeleri, ülke ihracatının artması ve ülkemize döviz kazandırılması için büyük bir çaba gösteriyorlar. Fuarlar da yeni müşteri ve pazarlara ulaşımda önemli bir araçtır. Bu nedenle Başkan Celal Kadooğlu ve yönetim kurulu üyelerini ülkemizin kalkınması için gösterdikleri gayret ve çabadan dolayı kutluyorum, teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Gıda sektörünün dünyadaki en prestijli fuarları arasında yer alan Gulfood 2025 Uluslararası Gıda Fuarına bu yıl 47'si Güneydoğu Anadolu'dan olmak üzere Türkiye'den toplam 209 marka katılıyor. Duabi'de 17 Şubat'ta kapılarını açan Gulfood 2025 Uluslararası Gıda Fuarı 21 Şubat 2025 tarihine kadar açık kalacak. - GAZİANTEP