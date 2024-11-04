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Buldan Esnaf Odası Başkanı Mehmet Kulalı'nın Kardeşi Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

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Buldan Esnaf Odası Başkanı Mehmet Kulalı'nın kardeşi Halil Kulalı, 41 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Denizli siyaset ve iş dünyası temsilcileri, Başkan Kulalı'yı bu acı gününde yalnız bırakmayarak taziye ziyaretinde bulundu.

Buldan Esnaf Odası Başkanı Mehmet Kulalı'nın kardeşi, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Denizli siyaset ve iş dünyası temsilcileri acı gününde, Başkan Kulalı'yı yalnız bırakmadı.

Buldan Esnaf Odası Başkanı Mehmet Kulalı'nın ilçede fırıncılık yapan kardeşi Mehmet Kulalı, 41 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları (DESOB) Başkanvekili Osman Üçgül, oda başkanları, iş dünyası, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, Başkan Kulalı'yı yalnız bırakmadı.

AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, AK Parti Genel Merkez Denizli İl Koordinatörü ve önceki dönem Uşak Milletvekili Alim Tunç ile yönetim kurulu üyeleri, Buldan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Kulalı'nın vefat eden kardeşi Halil Kulalı için taziye ziyaretinde bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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