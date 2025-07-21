Bozcaada'da Yaz Yoğunluğu Yüzde 100 Arttı, Emniyet Ekipleri Takviye Gönderdi

Bozcaada'da Yaz Yoğunluğu Yüzde 100 Arttı, Emniyet Ekipleri Takviye Gönderdi
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yaz aylarında turist yoğunluğu yüzde 100 artarken, asayişi sağlamak için Emniyet Müdürlüğü ekip sayısını artırdı. Adada güvenliğin sağlanması amacıyla sürekli olarak görevde olacak polis ve bekçiler görevlendirildi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yaz mevsiminde insan yoğunluğu yüzde 100 arttı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, adada asayişi sağlamak için ekip sayısını arttırdı.

Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm merkezi Bozcaada'da yaz mevsiminin gelmesiyle yoğunluk oranı yüzde 100 arttı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, bölgede 7/24 esasıyla asayişi sağlamak için Merkez ilçeden adaya takviye personel gönderdi. Asayiş ve trafik ekiplerinin yanı sıra motosikletli polis timleri ve bekçilerle ilçede emniyet personelinin hareket ve ulaşım kabiliyeti arttırıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt yaptığı açıklamada, "Değerli Bozcaadalıların huzuru, kıymetli misafirlerimizin de güven içerisinde bir tatil geçirmesi için görev başındayız" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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