Boşanma Masrafları Evlenme Maliyetlerini Geçti

Evlenmek isteyenlerin masrafları giderek artarken, boşanmak isteyenler de benzer bir maliyetle karşı karşıya kalıyor. Çekişmeli boşanmaların minimum maliyeti dudak uçuklattı.

Beyaz eşyasından mobilyasına, takısından düğün salonu masraflarına kadar evlenmek isteyenler yüklü bir masrafla karşı karşıya kalıyor. Evlilik kararı alan çiftler zevklerine göre belli bir borcun altına girerken, daha sonrasında boşanmak da artık bir o kadar masraflı oldu. Bir çiftin çekişmesiz boşanmak için en az 200 bin lirayı gözden çıkarması gerekirken, çekişmeli boşanmalarda ise bu maliyet daha da artıyor. Velayet davası ve diğer talepler de eklendiğinde maliyetlerin yükseldiğini ifade eden Bursa Barosu avukatlarından Cüneyt Fidan, "Eskiler yuvayı kurmak zor, yıkmak kolay derlerdi. Ancak artık yıkmak da kurmak kadar zor. Günümüzde çekişmeli boşanma davası açmak isteyen insanlar sadece harç ve vergi olarak en az 4 bin lira para ödemektedir. Bununla birlikte avukat ücretleri, baronun ücretine göre yaklaşık 100 bin lira tutmaktadır. Bu sadece bir tarafın bir avukatı içindir. Bununla birlikte boşanma davası sonrasında açılacak olan mal ayrılığı davası da evlilik birliği içerisinde edinilen taşınmazlar, arabaların değerine göre yine masraflar binlerce lira tutabilmektedir. Bazı boşanma davalarında tarafların durumuna göre minimum 500 bin lira gibi masraflar çıkabilmektedir. Bu sebeple de artık boşanmak da evlenmek kadar çok zor" dedi.

Düğünde takılanlar ne gelinin ne de damadın

Düğün sırasında takılan takıların boşanma davasında dava konusu olduğunu ifade eden Avukat Cüneyt Fidan, "Yargıtay'ın bu yönde birden fazla kararı vardır. Düğün sırasında takılan takılar, boşanma sırasında kadına mı aittir, erkeğe mi aittir şeklinde farklı görüşler mevcuttur. Ancak gelinen noktada yapılan masraflara bakıldığında düğün sırasında takılan takılar artık avukata ait sayılabilir. Çünkü dava masrafları, boşanma masrafları oldukça artmıştır" şeklinde konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre ise, 2024 yılı evlenme ve boşanma sayıları şu şekilde:

"Evlenen çiftlerin sayısı 2023 yılında 567 bin 11 iken, 2024 yılında 568 bin 395 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2024 yılında binde 6,65 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2023 yılında 173 bin 342 iken, 2024 yılında 187 bin 343 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2024 yılında binde 2,19 olarak gerçekleşti. Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il, binde 7,76 ile Adıyaman oldu. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,01 ile Tunceli oldu. Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 3,29 ile Antalya oldu. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,45 ile Hakkari oldu. Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2024 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 33,7'si evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21,3'ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti. 2025 yılı verileri ise 2026 Şubat ayında açıklanacak." - BURSA