Bornova'nın Parkları Yaz Tatiline Hazır
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Bornova Belediyesi, yoğun eğitim maratonunun ardından yaz tatiline giren çocukların parklarda güvenle oynayıp vakit geçirebilmeleri için oyun gruplarını ve kent mobilyalarını dezenfekte etti.
Bornova Belediyesi, yoğun eğitim maratonunun ardından yaz tatiline giren çocukların parklarda güvenle oynayıp vakit geçirebilmeleri için oyun gruplarını ve kent mobilyalarını dezenfekte etti.
Parkların genel temizlik ve bakımını da yapan Bornova Belediyesi Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, oyun gruplarını ve bankları dezenfektan kullanarak temizledi. Özellikle küçük yaş grubu çocukların yoğun eğitim döneminin ardından parklarda geçirecekleri zamanın artacağını göz önüne alarak çalışmalarını tamamlayan ekipler, oyun alanlarını pırıl pırıl yaptı.
Özellikle pandemi döneminin ardından ailelerin ortak kullanılan alanların temizliği ve hijyeniyle ilgili hassasiyetinin arttığını belirten Bornova Belediyesi Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, bu nedenle parklardaki genel temizliğin yanında dezenfeksiyon işlemini de yaptıklarını söyledi.
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