Bornova'nın Parkları Yaz Tatiline Hazır

Bornova Belediyesi, yoğun eğitim maratonunun ardından yaz tatiline giren çocukların parklarda güvenle oynayıp vakit geçirebilmeleri için oyun gruplarını ve kent mobilyalarını dezenfekte etti.

Parkların genel temizlik ve bakımını da yapan Bornova Belediyesi Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, oyun gruplarını ve bankları dezenfektan kullanarak temizledi. Özellikle küçük yaş grubu çocukların yoğun eğitim döneminin ardından parklarda geçirecekleri zamanın artacağını göz önüne alarak çalışmalarını tamamlayan ekipler, oyun alanlarını pırıl pırıl yaptı.

Özellikle pandemi döneminin ardından ailelerin ortak kullanılan alanların temizliği ve hijyeniyle ilgili hassasiyetinin arttığını belirten Bornova Belediyesi Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, bu nedenle parklardaki genel temizliğin yanında dezenfeksiyon işlemini de yaptıklarını söyledi.

ŞİMDİ DİNLENİP OYUN OYNAMA ZAMANI

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Pandemi döneminde kısıtlı zamanlarda sokağa çıkabilen çocuklarımız, önlemlerin azalmasıyla birlikte okullarına kavuştu. Eve kapandıkları bir dönemin ardından, eğitimdeki açıkların kapatılması için zorlu bir okul dönemini geride bıraktı. Şimdi yaz tatil boyunca bol bol dinlenmek, parklarda gönüllerince koşup oynamak onların hakkı. Biz de Bornova Belediyesi olarak çocuklarımızın daha sağlıklı ortamlarda özgürce vakit geçirebilmeleri için çalıştık. Tüm öğrencilerimize güzel bir yaz tatili diliyorum" dedi.

ANKA / Yerel