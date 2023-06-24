Borçka Ziraat Odası Başkanı İskenderoğlu: "Çayda Kullanılan Kimyasal Gübrenin Yüzde 50 Azaltılması Konusunda Çalışma Yürütüyoruz"

Artvin Borçka Ziraat Odası Başkanı Tolga İskenderoğlu, "Çayda bir uygulamamız var ve bu Karadeniz’de bütün çay üretimine etki edecek ve bütün alanlarda örnek oluşturacak bir uygulama ve bir dönümlük parselde beş farklı bir ilaç veya daha doğrusu gübre uygulaması yaptık. Buradaki amaç toprağa uygulanan kimyasal gübrenin yüzde elli azaltılması, üreticinin de tonuna 13 bin lira dönümünün de 1300-1500 aralığındaki gübre maliyetini 150-200 liraya kadar çekebileceğimiz bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

UĞUR İSTANBULLU

Artvin Borçka Ziraat Odası Başkanı Tolga İskenderoğlu, "Çayda bir uygulamamız var ve bu Karadeniz'de bütün çay üretimine etki edecek ve bütün alanlarda örnek oluşturacak bir uygulama ve bir dönümlük parselde beş farklı bir ilaç veya daha doğrusu gübre uygulaması yaptık. Buradaki amaç toprağa uygulanan kimyasal gübrenin yüzde elli azaltılması, üreticinin de tonuna 13 bin lira dönümünün de 1300-1500 aralığındaki gübre maliyetini 150-200 liraya kadar çekebileceğimiz bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

Artvin'in Borçka ilçesinde, Borçka Ziraat Odası katkılarıyla atıl kalan arazilerde çilek üretimine başlandı. Borçka Ziraat Odası Başkanı Tolga İskenderoğlu, "Yaklaşık 10 dönüme yakın bir profesyonel çilek bahçesi kurduk ve bu çerçevede de orada çilek üretimi gerçekleştiriyoruz. Bununla hem Artvin'in çilek ihtiyacını ileriki aşamada buradan Karadeniz'e, Rize ve komşu illere veya komşu ülkelere çilek üretip satabilme hayalini kuruyoruz" diye konuştu.

"ARTVİN TARIMINI SIRTLAR VAZİYETTEYİZ"

Borçka Ziraat Odası Başkanı Tolga İskenderoğlu şunları söyledi:

"Artvin tarımını düşündüğümüzde Borçka ilçesinde, Borçka çiftçisi Artvin tarımını sırtlar bir üretim gerçekleştiriyor. Borçka'da gerek arıcılık gerek çay üretiminde gerek fındık üretiminde gerek kafes balıkçılığında Artvin tarımını ciddi anlamda sırtlar vaziyette. Ciddi bir üretimi tek başına geliştiren bir ilçe konumunda. Tabii biz de Borçka Ziraat Odası olarak bu konuda üreticilerimize ne yapabiliriz, üreticilerimize bu konuda nasıl bir destek olabiliriz arkadaşlarımızla konuşuyoruz ve sahada bunları uygulamaya çalışıyoruz. Odamız bünyesinde 3 tane ziraat mühendisimiz var, genel sekreterimiz, operatörlerimizle, satış ofisimizle ve mühendislerimizle sahada ve ofisimizde hizmet verdiğimizi düşünüyoruz. 2015 yılında göreve geldik ekibimizle birlikte, 2015 yılından beri üreticilerimizin eksiklerini tespit ederek ve özellikle sahada ekibimizle birlikte üreticilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu konuda kısaca bahsetmek gerekirse; en başta bizim üretim bandımızda şunun eksikliğini gördük arazide makine ekipman eksikliğini gördük, çevre illerden fındık patoz makinaları özellikle Ordu'dan gelen özel teşebbüsleri gelip biraz da yüksek fiyatlarla hizmetin verildiğini gördük ve bu konuda çözüm üretilmesi gerekiyordu. Arazide insanlar el ekipmanlarıyla bahçe ekimlerini, tarla ekimlerini yaptığını gördük ve bu konuda çözüm üretilmesi gerekiyordu. Biz bu çerçevede bünyemize profesyonel traktör kazandırdık odamıza ve iki tane de fındık patoz makinası aldık. Bunu yaparken hem ekilebilir tarım alanlarını ilimize ve ilçemize kazandırmak aynı zamanda terk edilmiş, yetersizlikten dolayı terk edilmiş ve işlenmemiş arazileri ziraat odası olarak maliyetine hizmet üreterek tekrar ekilebilir ilik duruma getirdik.

"ATIL KALMIŞ ARAZİLERİ TARIMA KAZANDIRDIK"

Özellikle pandeminin bunda ciddi bir ivmesi oldu. Pandemiyle beraber köylerine dönen insanlar buna ihtiyaç duydular. Biz de zaten o dönemde sahada ve birçok kişi evinden çıkmazken biz dedik ki tam da bu dönemde sahada olmamız lazım. Bu bilinçle sahaya çıktık ve hizmetimizde geri durmadan hizmet ürettik ve çok ciddi mera olarak bırakılmış, atıl kalmış arazileri tarıma kazandırdık. Yani bu çerçevede özel sektörle fiyat karşılaştırması yaptığınızda özel sektörün onda bir maliyetleriyle biz üreticilerimize hizmet üretmeye çalışıyoruz ve üreticinin memnuniyetini görüyoruz. Bunun yanında projelerimiz var ve en büyük üretim kalemlerimizden bir fındık ve fındık konusunda üreticilerimiz iklimsel durumdan kaynaklı fındıkları kurutma konusunda ciddi problem yaşıyorlar ki iklim buna müsaade etmiyor bu bölge. Bu çerçevede de TMO'ya fındık vermek isteyen üreticiler nem konusunda tam olarak kurutamadıkları için TMO'dan dönüyorlar ve bir deyişle tüccara mahküm kalıyorlar ve buna çözüm getirilmesi gerekiyordu.

"BÖLGEDE İLK OLDU BİZ ÇİLEK ÜRETİMİNE BAŞLADIK"

Bununla ilgilide uzun zamandır bir çalışmamız var ve ilçe kaymakamımızın da desteğiyle umarım hayata geçecek ve fındık kurutma tesisi ile ilgili bir çalışmamız var ve bunu ilçeye kazandırmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi ilçemiz farklı havzalardan oluşuyor, bir havzaya gidiyorsunuz o havza çay üretimiyle ilgili doğa ve iklim koşullarından kaynaklı o bölgede çay üretiliyor. Başka bir havzaya gidiyorsunuz örneğin Kaynarca, Alaca ve Balcı köylerimizde fındık ve çay üretimimiz yok, araziler boş ve atıl ve biz bu konuda ne yapabiliriz diye ve nasıl bir alternatif oluşturabiliriz, buna baktık bu konuda çalıştık ve üç yıldır sahayı bu anlamda sahayı örgütleye ve organize etmeye çalışıyoruz. İyi bir aşama kaydettik, yaklaşık 10 dönüme yakın bir profesyonel çilek bahçesi kurduk ve bu çerçevede de orada çilek üretimi gerçekleştiriyoruz. Bununla hem Artvin'in çilek ihtiyacını ileriki aşamada buradan Karadeniz'e, Rize ve komşu illere veya komşu ülkelere çilek üretip satabilme hayalini kuruyoruz. Bu aşamada da en önemlisi üreticinin aklı gözünde yani üretici gördüğüne inanacak ve tecrübe ettiğine inanarak üretim gerçekleştirecek. Her şeyden önce buradaki bilinci kırdık burada çilek olmaz ve biz bu çileği üretsek bile nereye satarız, istenilen pazarı talep ettiği büyüklüğe ve tada gelmez diye düşünülüyordu. Buradaki uygulamalarımızla, çileğin çok daha lezzetli ve aynı pazarın istediği ilaç kullanmadan ve pazarın istediği büyüklük ve lezzetle çileği Borçka'da üretebileceğimizi ilk defa bugüne kadar yapılmayan üretimi gerçekleştirdik.

"ÇAYDA KULLANILAN KİMYASAL GÜBRENİN AZALTILMASI KONUSUNDA ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ"

Çayda bir uygulamamız var ve bu Karadeniz'de bütün çay üretimine etki edecek ve bütün alanlarda örnek oluşturacak bir uygulama ve bir dönümlük parselde beş farklı bir ilaç veya ilaç demeyelim daha doğrusu gübre uygulaması yaptık. Buradaki amaç toprağa uygulanan kimyasal gübrenin yüzde elli azaltılması, üreticinin de tonuna 13 bin lira dönümünün de 1300-1500 aralığındaki gübre maliyetini 150-200 liraya kadar çekebileceğimiz bir çalışma yürütüyoruz. Umarım amacımıza ulaşırsak Karadeniz'de çay uygulamalarında, gübre uygulamalarında bambaşka bir nokta için bir başlangıç yapmış olacağız. Biz de bu anlamda ve bu bilinçle üreticinin gündüz gece demeden her noktada yanında olmaya ve hizmet üretmeye çalışan bir kurum olarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz."