Son 10 yılda piyasaya çıktı: Aralık ayında yok satıyor
Bolu'da ormanlık alanlardan toplanarak hazırlanan kokina, yeni yıla sayılı günler kala vitrinlerdeki yerini aldı. Hakan Koç, kokinanın yapılış sürecini ve halk arasında neden bu kadar popüler olduğunu anlattı. Kokina, şans ve bolluk getirdiğine inanılarak yılbaşı döneminde tercih ediliyor.

Bolu'da ormanlık alanlardan toplanan bitkilerle hazırlanan kokina yeni yıla sayılı günler kala vitrinlerin gözdesi oldu.

Son 10 yılda piyasaya çıkan kokina bitkisi, kasım ve aralık aylarında ormanlık alanlardan toplanan bitkilerle hazırlanarak, aralık ayında yok satıyor. Karamanlı Mahallesi'nde 42 yıldır çiçekçilikle uğraşan ve 33 yıldır kendi dükkanında vatandaşlara hizmet veren Hakan Koç, vatandaşların Aralık ayında en çok tercih ettiği kokina çiçeğinin yapılış sürecini anlattı. Hakan Koç, kokinanın halk arasında tek bir çiçek olarak bilinse de aslında iki ayrı bitkiden oluştuğunu ifade etti. Kokina çiçeğinin oluşumunda yalancı çobanpüskülü, yeşil yapraklarıyla ana gövdeyi oluştururken, kırmızı meyveleriyle dikkat çeken Akdeniz saparnası bitkisi ise süsleme için kullanılıyor. Kasım ve Aralık aylarında ormanlık alanlarda toplandığını söyleyen Hakan Koç, usta ellerde yapılan bu işlem sabır ve dikkat gerektirdiğini belirtti. 10 yıl önce piyasaya çıkan kokina; yeşil yaprakları ve kırmızı meyveleriyle hem şans hem de bolluk getirdiğine inanılan özel bir bitki olarak dikkat çekiyor. 400-500 lira arasında satılan kokina, yeni yıla sayılı günler kala vitrinlerin gözdesi oldu.

"Aralık ayının en çok satan bitkisi"

Koç, "Bu mevsim itibarıyla kokinalarımız şu anda en revaçta olan bitkilerimiz. Kokina; iki ayrı bitkiden oluşan, kırmızı meyvelerin yeşil yapraklara iple bağlanmasıyla hazırlanan bir bitkidir. Aralık ayı itibarıyla en çok sattığımız bitkidir. Özelliği de şu şekildedir; İnsanların yılbaşında vazolarında bu çiçekle yeni yıla girmeleri ve kokinanın bir yıl boyunca evde bozulmadan kalması halinde ev sahibi olacaklarına inanılır" şeklinde konuştu.

"Kokina yaklaşık son 10 yıldır piyasada"

Kokinanın yaklaşık 10 yıl önce piyasaya çıktığını ve her yılbaşında satıldığını belirten Hakan Koç, "Biz kokinayı; portakal kuruları, kozalaklar gibi yan materyallerle tekrar düzenleyip güzel bir hale getiriyor ve bu şekilde sunuyoruz. Fiyatları geçen seneye göre çok fazla yükseltmedik. Şu anda bir demet kokinanın fiyatı 400-500 lira arasında değişiyor. A sınıfı, B sınıfı kaliteye göre de fiyat farklılık gösteriyor. Benim çıraklık ve kalfalık dönemimde kokina diye bir bitki yoktu. Kokina yaklaşık son 10 yıldır piyasada. 10 yıldır zaten kokina satıyoruz" ifadelerine yer verdi. - BOLU

