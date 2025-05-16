Bolu Bağcılar Vakfı Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

Bolu Bağcılar Vakfı Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Bağcılar Vakfı Hentbol Spor Kulübü, Sivas'ta düzenlenen Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda kazandığı zaferle şampiyonluk sevinci yaşadı. Takım, Bolu'da büyük bir coşkuyla karşılandı.

- Şampiyon takıma coşkulu karşılama

BOLU - Sivas'ta düzenlenen Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Bolu Bağcılar Vakfı Hentbol Spor Kulübü, Türkiye şampiyonu oldu. Bolu temsilcisi, şehirde meşalelerle karşılandı.

7-12 Mayıs tarihleri arasında Sivas'ta gerçekleştirilen Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası, nefes kesen final mücadelesiyle sona erdi. Finalde karşı karşıya gelen Trabzon Spor Kulübü ve Bolu Bağcılar Vakfı Hentbol Spor Kulübü arasında oynanan mücadeleyi, Bolu temsilcisi 32-27'lik skorla kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Bolu'ya gece saatlerinde gelen şampiyon sporcular; aileler, vatandaşlar ve yetkililer tarafından meşaleler eşliğinde coşkuyla karşılandı. Ayıca, sporculara Karaçayır Spor Kompleksi'nde şampiyonluk pastası kesilerek kutlama töreni yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH SAĞIT - Yerel
Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar
16 Mayıs 'Ulusal Erişilebilirlik Günü' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Önemli günlere bir yenisi eklendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilingirle açılan dairede dehşet! Buzdolabı ve dondurucudan parçalanmış ceset çıktı

Çilingirle açılan dairede dehşet! Parçalara ayırıp dondurucuya koymuş
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın

Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikler yürürlüğe girdi

Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.