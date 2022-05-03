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Bodrum İlçe Protokolü Halkla Bayramlaştı

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Bodrum İlçe Protokolü Halkla Bayramlaştı

Bodrum ilçe protokolü, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreninde vatandaşlarla bayramlaştı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (ANKA) - Bodrum ilçe protokolü, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreninde vatandaşlarla bayramlaştı.

Bodrum Belediye A.Ş. Trafo Bodrum Cafe'de düzenlenen törene, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, İlçe Garnizon Komutanı Personel Albay Güngör Gündoğan, Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, meclis üyeleri, gaziler, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri, törene katılan vatandaşların, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin tek tek bayramını kutladı.

Çeşitli ikramların yapıldığı bayramlaşma töreninin ardından Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ile Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek bayramlaşmalarını sürdürdü.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Ramazan Bayramı, Ahmet Aras, Hisarcık, Bodrum, Yerel, Haberler

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