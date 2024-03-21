Bitlis'te muhtarlar toplantısı düzenlendi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik başkanlığında köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla toplantı yapıldı.

Kültür Merkezinin konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Özçelik, muhtarların vatandaş ile devlet arasında köprü görevi gördüğüne değinerek, "Kamu yönetim zincirinin ilk halkası muhtarlarımız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasında, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında olmazsa olmaz bir öneme sahip olup, köy ve mahallelerimizde devletimizin gören gözü, işiten kulağıdır. Buradaki amacımız, mahalle ve köylerimizin sorun ve sıkıntılarını birinci ağızdan dinlemek ve ilgili kurumlarımızın koordinesinde, imkanlarımız ölçüsünde çözüme kavuşturmaktır" şeklinde konuştu. - BİTLİS