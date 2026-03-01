Birlik Vakfı iftarda bir araya geldi

Birlik Vakfı Kayseri Şubesi tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi.

Kayseri Anadolu İmam-Hatip Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen iftar programına Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Yaşar Karayel, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Bilal Habeş Bulut, STK temsilciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kayseri Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencileri tarafından söylenen ilahiyle başlayan programda Kuran-ı Kerim tilaveti yapılarak, dua edildi. İftarın açılmasının ardından açılış konuşmasını yapan Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Bilal Habeş Bulut, "Birlik Vakfımızın şiarı, temel felsefesi bir arada olmak. Bir arada olurken de bereketli olmak. Birliğimiz beraberliğimiz her zaman bereketli olsun inşallah" dedi.

Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Yaşar Karayel ise, "Birlik Vakfımız 1985'den itibaren çalışmalarına devam ediyor. 55 şubesiyle birlikte Türkiye'nin bekasının taşımak için elinden gelen bütün gayreti göstermektedir. Şuanda bir savaş var. Türkiye'nin dört bir tarafı adeta ateş çemberine döndü. Dışarda devletimiz güvenliği ele alırken, içerde de birlikte ve beraberliğimizi güçlendirmememiz gerekir" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel de, "Bu güzel organizasyon vesilesiyle Kayseri'deyiz. Birlik Vakfı'mız hem bizlerin Kayseri'ye gelmemiz için hem bakanlarımızın Kayseri'ye teşrifleri için hem de Kayseri'deki sivil toplum kuruluşların entelektüel hayatın çeşitlenmesi için çok çeşitli vesileler ile hizmetlerde bulunuyor" diye konuştu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da eğitimin önemine değinerek, "Buranın temelinde eğitim var. Birlik Vakfı burada sizlerle bireysel olarak bulunduğunuz konumun irfanında bulunmak suretiyle eğitim sorununu çözmemiz lazım. Özellikle genç kardeşlerim, çocuklarımızın 4 yaşındaki eğitimi çok önemli. Çünkü bu yaşlardan sonra kontrol edilmez hale geliyor. Bu çocuklarımızı mutlaka bizim binlerce yıllık tarihimize sükünet veren milli ve manevi değerlerimizle kaynaştırmamız lazım. Eğer başlangıçta bunları öğretmezsek daha sonra 16 veya 18 yaşına geldiklerinde aynı anneler 'çocuğum eve gelmiyor, tütün içiyor' gibi söylemlerde bulunuyor. Onun için en başından düzeltmemiz lazım. Bizim atalarımız dünyanın dört bir yanında, 3 kıtada at koşturdu bunun temelinde eğitim var" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı