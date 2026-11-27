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Haber-Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Birleşik Emekliler Sendikası Malatya Şube Başkanı Haydar Göktaş, iktidardan 2008 öncesindeki aylık bağlama oranlarının yeniden uygulanmasını ve emeklilerin geçmiş yıllardaki kayıplarının telafi edilmesini istedi.

Birleşik Emekliler Sendikası Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Malatya Şube Başkanı Haydar Göktaş, Emeksiz Üst Kavşağı'nda düzenlenen basın açıklamasında, Ocak 2027 öncesinde gündeme gelen seyyanen zam ve refah payı tartışmalarını değerlendirdi.

Kişi başına düşen yıllık milli gelirin 18 bin dolar seviyesine yükseldiği yönündeki açıklamalara değinen Göktaş, ekonomik büyümenin emeklilerin sofrasına yansımadığını söyledi. Seçim dönemlerinde gündeme gelen zam vaatlerinin emeklilerin geçim sorununa kalıcı çözüm getirmediğini belirten Göktaş, "Emeklilerin seçim öncesinde verilen vaatlere karnı tok. Biz vaat değil, insan onuruna yakışır bir yaşam istiyoruz. Çeyrek asırdır ülkeyi yönetenlerin emeklileri hangi ekonomik koşullara sürüklediği ortadadır. Emekliler ve aileleri, geçim mücadelesi verirken seçim dönemlerinde yeniden hatırlanmak istemiyor. Bütçede kaynak söz konusu olduğunda farklı kesimlere imkan sağlanırken emeklilere gelince kaynak bulunamadığının söylenmesini kabul etmiyoruz" dedi.

AYLIK BAĞLAMA ORANI VE İNTİBAK TALEBİ

Göktaş, 2000 öncesinde ve sonrasında emekli olanlar arasındaki aylık farklarının giderilmesi için intibak düzenlemesi yapılmasını, en düşük aylık bağlama oranının yüzde 70 seviyesine çıkarılmasını istedi. Çalışan memurlara tanınan bazı mali hakların memur emeklilerine de yansıtılmasını talep eden Göktaş, bu konuda yaklaşık 43 aydır yaşandığını belirttiği kaybın karşılanması çağrısında bulundu.

Ocak ve temmuz aylarında yapılacak artışlarda prim gün sayısının ve ödenen prim tutarının dikkate alınması gerektiğini söyleyen Göktaş, seyyanen zam ve refah payının kök aylıklara nasıl yansıyacağının, sonraki dönemlerde aylık hesabını nasıl etkileyeceğinin de gözetilmesini istedi.

"EMEKLİ, EV KİRASINI ÖDEYEMİYOR"

Emeklilerin kira, gıda ve ısınma giderlerini karşılamakta zorlandığını anlatan Göktaş, ileri yaşta yeniden çalışmak zorunda kalanların iş bulmakta da güçlük çektiğini söyledi. Göktaş, "Emekli, ev kirasını ödeyemiyor. Doğalgaz faturası nedeniyle evinde ısınamıyor, pazarlardaki artıklarla beslenmek zorunda kalıyor. Giyim ve ev eşyası ihtiyaçlarını ikinci el ürünlerle karşılıyor. Çocuklarına harçlık veremiyor, çocuklarını okutmakta ve evlendirmekte zorlanıyor" diye konuştu.

Emeklilerin çalışma hayatları boyunca prim ödeyerek kazandıkları hakları talep ettiklerini belirten Göktaş, "Biz yardım paketi, sadaka ya da seçim öncesi birkaç bin liralık artış istemiyoruz. Bütün emeklileri kapsayan kalıcı çözümler istiyoruz. 2008 yılından önceki aylık bağlama oranlarını ve maaşlarımızın alım gücünü yeniden sağlayın. Geçmişten bugüne oluşan hak kayıplarını ödeyin. Emekliler arasında ayrım yapmayın. Kul hakkı bütün inançlarda en büyük günahlardan biridir. Sizler de inançlı insanlar olduğunuzu söylüyorsunuz. O halde emeklinin kul hakkını yemeyin, önce hakkını verin, sonra helallik isteyin" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA