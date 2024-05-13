Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yükseköğrenim Yurdu İnşaatında İncelemelerde Bulundu
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yükseköğrenim Yurdu inşaatının gidişatını inceleyerek yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi talimatını verdi.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, gece boyunca yükseköğrenim yurdu inşaatında incelemelerde bulunarak gerekli talimatları verdi.
Vali Şefik Aygöl, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yükseköğrenim Yurdu inşaatının gidişatını ve yapılan çalışmaları inceleyerek yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi talimatını verdi. Yapımında sona gelinen yükseköğrenim yurdu inşaatı Vali Aygöl'ün talimatlarıyla beraber yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanmayı bekliyor. - BİLECİK