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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yaşlılara Saygı Haftası'nda huzurevi sakinlerini ağırladı

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle makamında huzurevi sakinlerini ağırladı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Yaşlılara Saygı haftası dolayısıyla huzurevi sakinleri ile bir araya geldi. Bilecik Huzurevine giderek yaşlıları ziyaret eden Vali Aygöl, huzurevi sakinlerini bu sefer makamında ağırladı. Vali Aygöl, huzurevi sakinleri ile anılarla dolu, bol sohbetli zamanlar geçirdi. Vali Aygöl, büyüklere karşı saygıda kusur edilmemesini belirterek, "Yaşlılarımız; tecrübeleri ve bilgi birikimleriyle geleceğimize ışık tutan, geçmişi yaşatarak milli kültür ve değerlerimizi yarınlara aktaran toplumsal hafızamızdır. Gölgelerinde hayat bulduğumuz büyüklerimiz. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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