Bilecik Valisi Şefik Aygöl, polis memurlarının iftar sofralarına misafir oldu.

Vali Şefik Aygöl, Bilecik Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı görevlerini yürüten polis memurları ile bir araya gelerek iftar sofralarına misafir oldu. Bilecik Ertuğrulgazi Polis Merkez Amirliği'nde gerçekleşen iftara Emniyet Genel Müdürü Beyti Kalaycı katılım sağladı. Bilecik halkının huzuru için görev başında olan polislere başta teşekkür eden Vali Aygöl, "Kahraman polislerimizle bugün orucumuzu açacağız. Her şeyden önce halkımızın huzurunu sağlamak adına bu denli göre başında canla başla çalışan polis arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Böylesine ibadetimizi gerçekleştirdiğimiz ayda hepimiz için en hayırlısının olmasını diliyor herkese afiyet olsun diyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK