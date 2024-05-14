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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, minik Yusuf'u en büyük hayali olan kırmızı bisiklete kavuşturdu

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yeşilay Bisiklet Turu sonrası minik Yusuf'un en büyük hayali olan kırmızı bisikleti gerçekleştirdi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, minik Yusuf'u en büyük hayali olan kırmızı bisiklete kavuşturdu.

Geçtiğimiz gün Bilecik'te de düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu sonrası katılımcılara hediyeleri Vali Şefik Aygöl tarafından takdim edilmişti. Yarışmaya, arkadaşının bisikleti ile katılan ilköğretim öğrencisi 10 yaşındaki Yusuf'un turnuva sonrası bisikletleri incelemesi Vali Aygöl'ün dikkatinden kaçmadı. Vali Aygöl, Yusuf'la konuşarak en büyük hayalinin kırmızı bisiklet olduğunu öğrendi ve gerekli talimatları verdi. Yusuf'un kırmızı bisiklet hayali gerçek olurken, o anlar görülmeye değerdi. Yusuf'un heyecanına ve sevincine eşlik eden Vali Aygöl ilk bisiklet kontrollerini yaparak hediyesini takdim etti.

Minik bisiklet tutkunu Yusuf ise paha biçilemez mutluluğu ile Vali Aygöl'e teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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