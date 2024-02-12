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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Genel Meclisi toplantısına katıldı

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Vali Şefik Aygöl, Şubat Ayı İl Genel Meclisi Toplantısına katılarak Bilecik'te gerçekleştirilecek yatırımlara ilişkin meclis üyeleri ile birlikte değerlendirmelerde bulundu. Bilecik'te cazibe merkezi olabilecek niteliğe sahip bölgelerin gelişimini sağlamak için çalışmalar yapmanın önemini vurgulayan Vali Aygöl, 'Şehrimiz Marmara Bölgesinin yoğunluğu içerisinde adeta bir vaha niteliğine sahip, bunu değerlendirmeliyiz' dedi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Genel Meclisi toplantısına katıldı.

Vali Şefik Aygöl, Şubat Ayı İl Genel Meclisi Toplantısına katılarak Bilecik'te gerçekleştirilecek yatırımlara ilişkin meclis üyeleri ile birlikte değerlendirmelerde bulundu. Bilecik'te cazibe merkezi olabilecek niteliğe sahip bölgelerin gelişimini sağlamak için çalışmalar yapmanın önemini vurgulayan Vali Aygöl, "Şehrimiz Marmara Bölgesinin yoğunluğu içerisinde adeta bir vaha niteliğine sahip, bunu değerlendirmeliyiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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