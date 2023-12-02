Bilecik Valisi Şefik Aygöl, hastalara moral verdi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastalara destek olarak moral verdi.

Vali Aygöl, görüştüğü hastalarla bir süre sohbet ederek sağlık süreçleri hakkında bilgi aldı. Hastalara acil şifalar yakınlarına da kolaylıklar dileyen Vali Aygöl, "Güzel ve yeni bir hastaneye sahibiz. Doktor ekibimizi her geçen gün yeni isimlerle güçlendiriyoruz. Sağlık alanındaki hedefimiz; sadece fiziki şartlar itibarıyla değil hasta memnuniyetinde de çıtayı en üste çıkartmaktır. İnşallah ilerleyen zaman, bize bunu gösterecektir" dedi.

Hastalarla görüşmesinin ardından İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı ve Başhekim Erhan Arıkan ile görüşen Vali Aygöl, yürütülen sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldıktan sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden ayrıldı. - BİLECİK