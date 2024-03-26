Bilecik'te Temeli Atılan Kuba Camii İnşaatı İlerlemiyor

Bilecik'te 2021 yılında temeli atılan Kuba Camii inşaatına o günden bugüne bir tane çivi çakılmazken, geriye tabelası kaldı.

Bilecik'te 30 Kasım 2021 günü temeli atılan Kuba Camii inşaatına o günden sonra çivi çakılmadı. 2 bin 588 metrekare arsa üzerine inşa edilecek olan camide aynı anda 850 kişi ibadet edebilecek. Tek minare ve çift şerefeli olarak 27 metre boyunda olacak caminin zemin katı 758 metrekare olacaktı. Çok amaçlı salon, kütüphane, mutfak ve sosyal alanlar ve Kuran kursunun bulunacağı cami inşaatıyla temeli atıldıktan sonra kimse ilgilenmedi. O dönem Kuba Camii Dernek Başkanı Recep Öztürk caminin kısa sürede biteceğini dile getirirken, aradan geçen 3 yılın ardından temeli atılan cami inşaatı temel atılmasıyla kaldı. Açılış sonrası herhangi bir çalışma yapılmadı. - BİLECİK