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Bilecik'te Meyve Fidanı Dağıtıldı

Bilecik'te Meyve Fidanı Dağıtıldı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 'Bilecik Meyve Üretimi ile Daha Bir Güzel' projeleri kapsamında 310 adet meyve fidanı çiftçilere dağıtıldı. Proje ile üreticilere %50 hibeli destek sağlanıyor.

Bilecik'te "Bilecik Meyve Üretimi ile Daha Bir Güzel" projesi kapsamında çiftçilere 310 adet meyve fidan dağıtıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kaymakamlık tarafından "Bilecik Meyve Üretimi ile Daha Bir Güzel" projesi kapsamında çiftçilere 310 adet meyve fidan dağıtıldı. Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, fideleri kendi elleriyle çiftçilere dağıtarak, "Önceki yıllarda ilçemizde yapılan meyveciliği geliştirme projelerinin devam ediyor. Bu kapsamda 'Bilecik Meyve Üretimi ile Daha Bir Güzel' projesi ile ilçemizdeki 22 üreticiye ceviz, badem, hurma, incir ve hünnap olmak üzere toplam 310 adet fidan dağıtımı gerçekleştirildi" dedi.

Öte yandan Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, "Bilecik Meyve Üretimi ile Daha Bir Güzel" projesi kapsamında üreticilere yüzde 50 hibeli olarak yapıldığı belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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