İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren metro hattında bazı duraklar kapatılacak

İstanbul'da metro hattında bazı duraklar kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor

Erdoğan'ın "Felaket" olarak nitelediği tehlike artık kapımızda
Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı

Tutuklanan daire başkanının kasasından külçe külçe altın çıktı
Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

Bilecik'te Kamu Yatırımları 8,5 Milyar TL Değerinde Projelerle İvme Kazanıyor

Bilecik'te Kamu Yatırımları 8,5 Milyar TL Değerinde Projelerle İvme Kazanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, 2025 yılı boyunca hayata geçirilecek 215 projenin toplam yatırım değeri 8,5 milyar TL olarak açıklandı. Toplantıda eğitim, sağlık, altyapı ve teknoloji gibi alanlardaki projeler değerlendirildi.

Bilecik'te kamu yatırımları, il genelinde sürdürülen projelerle ivme kazanıyor.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında yapılan Nisan Ayı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, 2025 yılı boyunca hayata geçecek toplam 215 proje değerlendirildi. Toplantıda yapılan açıklamalara göre, projelerin toplam yatırım değeri 8,5 milyar TL olarak belirlenirken, 2025 yılı için tahsis edilen ödenek 2,8 milyar TL oldu. Yılın ilk üç ayında gerçekleştirilen harcama ise 577 milyon TL olarak açıklandı ve bu rakamın yüzde 20,15'lik bir gerçekleşmeye işaret ettiği belirtildi. Eğitim, sağlık, altyapı, tarım, sanayi ve teknoloji gibi farklı alanlarda yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda, Vali Aygöl, "Birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Bilecik için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Projelerden 26'sının başarıyla tamamlandığı belirtilirken, bu yatırımların kentin kalkınmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor. - BİLECİK

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.