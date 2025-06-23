Bilecik'te Kahverengi Kokarca ile Mücadelede Biyolojik Yöntemler Kullanılıyor

Bilecik'te Kahverengi Kokarca ile Mücadelede Biyolojik Yöntemler Kullanılıyor
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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, kahverengi kokarca zararlısına karşı 18 tüp ve bin sekiz samuray arısının doğaya salındığını açıkladı. Bu fighter'lar, kimyasal ilaç kullanımını azaltmayı ve çevre ile insan sağlığını korumayı hedefliyor.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, il genelinde kahverengi kokarca tespit edildiğini belirterek, "Bununla mücadelede 18 tüp ve bin sekiz adet samuray arısı doğaya salınmıştır. Bu uygulama, kimyasal ilaç kullanımını azaltarak çevre ve insan sağlığını korumayı hedeflemekte, aynı zamanda biyolojik dengeyi gözeten entegre mücadele anlayışını desteklemektedir" dedi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) ile mücadelede çevre dostu ve sürdürülebilir bir yöntem olan biyolojik mücadele kapsamında önemli bir adım attı. İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, zararlının doğal düşmanı olan samuray arısı (Trissolcus japonicus) doğaya salındı. İl Müdürü Yoldaş, konu hakkında verdiğini bilgide, "13 Haziran 2025 tarihi itibarıyla teknik ekiplerimizce Samuray arısı doğaya bırakıldı. Anavatanı uzak doğu olan kahverengi kokarca, özellikle fındık, elma ve şeftali gibi ekonomik değeri yüksek tarım ürünlerine büyük zararlar vermektedir. Bu zararlı, son yıllarda başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere ülkemizin çeşitli bölgelerinde hızla yayılım göstermiştir" ifadelerini kullandı.

"Samuray arısı türü parazitoitler doğaya salınmıştır"

Yoldaş, Bilecik'te 2024 yılı Kasım ayında Kahverengi Kokarca tespit edildiğini belirterek, "Bu kapsamda 15 farklı lokasyonda haftalık tuzak takibi sürdürülmektedir. 2025 yılı Entegre Mücadele çalışmaları çerçevesinde, Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinasyonunda üretilen samuray arısı türü parazitoitler doğaya salınmıştır" dedi.

"Bu uygulama, kimyasal ilaç kullanımını azaltarak çevre ve insan sağlığını korumayı hedeflemekte"

Samuray arısının, Merkez ve Osmaneli ilçelerinde belirlenen 8 farklı noktada doğaya bırakıldığını aktaran Yoldaş, "Toplamda 18 tüp ve bin sekiz adet samuray arısı doğaya salınmıştır. Bu uygulama, kimyasal ilaç kullanımını azaltarak çevre ve insan sağlığını korumayı hedeflemekte, aynı zamanda biyolojik dengeyi gözeten entegre mücadele anlayışını desteklemektedir" diye konuştu.

Yoldaş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmalarının da devam edeceğini sözlerine ekledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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