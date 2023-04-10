Bilecik'te her yıl yaklaşık 385 dekar alanda hububat tarımı yapılmakta

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, il genelinde her yıl yaklaşık 385 dekar alanda hububat tarımı yapıldığını söyledi.

Bilecik'te Tarım ve Orman Bakanlığınca 'Bitki Sağlığı ve Karantina Çalışma Program ve Prensipleri' doğrultusunda hizmet içi eğitim programı gereği Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü konu uzmanları tarafından 2023 yılı süne mücadelesinde görevli teknik ekipler ile mücadelede ilk defa görev alacak personel için 'Süne ve Çayır Tırtılı Mücadelesi Konulu Eğitim Toplantısı' yapıldı.

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde Bitki Sağlığı Bölüm Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Gürsel Çetin tarafından sünenin tanımı, biyolojisi, zarar şekli, mücadele zamanı ve sürvey çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya müdür yardımcıları ile süne ekiplerindeki teknik personel katıldı.

Müdür Yoldaş, "İlimizin en önemli tarımsal faaliyetlerinden biri hububat tarımı olup her yıl yaklaşık 385 dekar alanda hububat tarımı yapılmaktadır. Genellikle İlimiz Hububat-Ayçiçeği münavebesi uygulanmaktadır. Hububatın en önemli zararlısı sünedir. Bilecik ilinin süne kışlak alanının olmaması ve süne parazitlenme oranının yüksek olması sebebiyle bulaşık alanı bulunmamaktadır ve ilaçlı mücadele yapılmamaktadır. Sürvey ekiplerinin aldığı eğitimler sonucu yaptığı kontrollerde Süne yoğunluğu tespit edilen sahalarda mücadele Bilecik ilinde entegre ve kontrollü mücadele yönetimi şeklinde gerçekleştirilmektedir" dedi. - BİLECİK