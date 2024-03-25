Bilecik'te Gençler İftar Buluşmasında

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde gençler, iftarda buluştu.

Gölpazarı İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından gençlere yönelik iftar programı düzenlendi. İftara katılan İl Müftüsü Ali Erhun, gençlerle bir araya gelerek onlarla hasbıhal etti.Programa Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen, Hakim Ali Şamil Üçüncü ve Hakim Ferdi Kaya, Gölpazarı İlçe Müftüsü İbrahim Köç, Yenipazar İlçe Müftüsü İrfan Ayık ve Gençlik Koordinatörü Tuncay Bozyurt katıldı.

İftar sonrası Merkez Mihalgazi Camiine geçen İl Müftüsü Ali Erhun, ramazanın önemi ve kazandırması gereken hasletler hakkında vaaz ederek cemaate hitap etti. - BİLECİK