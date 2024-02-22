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Bilecik'te Gaziler ve Öğrenciler Bir Araya Geldi

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Bilecik'te düzenlenen 'Vatan ve Kahraman Buluşmaları' etkinliği kapsamında gaziler ve öğrenciler Edebali Ortaokulu'nda bir araya geldi. Gaziler, kahramanlık hikayelerini ve anılarını paylaşırken, öğrenciler ise merakla dinledi.

Bilecik'te 'Vatan ve Kahraman Buluşmaları' etkinliği kapsamında gaziler ve öğrenciler bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Vatan ve Kahraman Buluşmaları' etkinliği Edebali Ortaokulu'nda gerçekleşti. Konferans salonunda gaziler ve öğrenciler bir araya geldi. Gaziler yaşadıkları kahramanlık hikayelerini ve anılarını anlattılar. Hem eski günleri yad eden gazileri minik öğrenciler merakla dinledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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