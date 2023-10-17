Bilecik'te bir mahalle daha doğalgaza kavuşuyor

Bilecik'e bağlı Aşağıköy Mahallesi doğalgaza kavuşuyor.

2022 yılında yapılan referandum ile Aşağıköy sakinleri oyunu Bilecik'e bağlı mahalle olmaktan yana kullandı. 2022 yılında mahalle olan Aşağıköy, artık doğalgaza kavuşuyor. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım mahalle sakinleriyle yaptığı toplantı sonrası, "Aşağıköy Mahalle sakinlerinin isteklerini geri çevirmedik ve desteğimiz ile onları doğalgaza kavuşturuyoruz. Bizlere gelen talepleri Bilecik halkı için geri çevirmeden yapıyoruz. Elimizden geldiğince bütün Bilecik'e hizmet etmeye devam edeceğiz. Mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - BİLECİK