Bilecik'te 3. Kamu Spor Oyunları Voleybol Müsabakaları Sona Eredi

Bilecik'te düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları Kadın ve Erkekler Voleybol Müsabakaları tamamlandı. Bozüyük Kaymakamlık takımları her iki kategoride birincilik elde ederek grup finallerinde Bilecik'i temsil edecek.

Bilecik'te düzenlenen '3'üncü Kamu Spor Oyunları Kadın ve Erkekler Voleybol Müsabakaları' tamamlandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 3. Kamu Spor Oyunları Kadın ve Erkekler Voleybol Müsabakaları, çekişmeli ve keyifli karşılaşmaların ardından sona erdi. Kadınlar kategorisinde birinci olan Bozüyük Kaymakamlık Kadın Voleybol Takımı, Sakarya'da düzenlenecek grup finallerinde Bilecik'i temsil edecek. Erkekler kategorisinde ise Bozüyük Kaymakamlık Erkek Voleybol Takımı birinciliği elde ederek grup finallerinde Bilecik'i temsil edecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Müsabakalara katılan tüm sporcularımıza, hakemlere, kurumlara ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
